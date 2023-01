BBB 23: quem está na xepa e vip do líder Cara de Sapato

Foi realizada a segunda prova do líder do BBB 23 e o reinado da Cara de Sapato já começou com a divisão da xepa e vip. Os participantes foram distribuídos entre quem vai comer bem esta semana e quem vai passar perrengue na xepa.

A divisão entre quem está no vip e na xepa do BBB 23 foi realizada durante o programa ao vivo desta quinta-feira (26). Após a coroação de quem ganhou a primeira prova do líder da temporada, foram entregues as pulseiras aos escolhidos.

Quem está na xepa do BBB 23

A segunda xepa do BBB 23 tem Domitila, Cezar, Gabriel Santana, Cristian, Fred Nicácio, Bruna, Larissa, Sarah, Marvvila, Ricardo, Key Alves, Gustavo e Gabriel

Já o VIP Amanda, Bruno, Aline, Fred Desimpedidos, Paula e Guimê.

Cada participante no vip recebe 1000 estalecas e ganha o direito de frequentar o quarto do líder.

Uma das vantagens de ser quem está no vip é poder desfrutar de uma variedade maior de alimentos, entre carnes, verduras, frutas, entre outros. Além disso, os privilegiados da casa também possuem acesso a temperos, o pessoal da xepa sofre ao ter que lidar apenas com sal para dar gosto à comida.