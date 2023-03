BBB 23: veja a reação dos brothers com a chegada de Dania Mendez

Dania Mendez, participante mexicana do La Casa dos Famosos, chegou no BBB 23 na tarde desta quarta-feira, 15. A influenciadora digital ficará alguns dias na casa mais vigiada do Brasil como parte da dinâmica do intercâmbio e terá uma missão especial na formação da próxima berlinda.

Como foi a chegada da nova participante do BBB 23?

Dania Mendez entrou no BBB 23 por volta das 15h05, horário de Brasília. Alguns brothers estavam na área externa da casa quando o Big Fone Tocou.

Quem atendeu o Big Fone foi Cezar Black, mas não entendeu muito bem o recado do big boss que se arriscou no 'portunhol'. "Vá até a porta da eliminação e se prepara para uma grande emoção", disse a voz ao telefone. Em um primeiro momento, o brother acreditou que se tratava de um trote.

Dania abriu a porta logo em seguida, surpreendo os participantes. Os brothers encheram a mexicana de perguntas, como quantos dias ela vai ficar no confinamento, se ela sabia que se tratava de um intercâmbio e se ela ainda estava participando do reality show em seu país de origem.

Os brothers levaram a mexicana para um tour pela casa e se apresentaram, enquanto ainda tentavam entender mais detalhes da dinâmica. Alguns deles acreditam que Larissa foi para o México, sem saber que a escolhida pela produção foi Key Alves.

Todos os detalhes sobre a chegada de Dania Mendez serão exibidos no programa que vai ao ar nesta quarta sob o comando de Tadeu Schmidt.

Veja alguns vídeos da reação dos brothers:

DANIA CHEGOU! Seja bem vinda! ✨ pic.twitter.com/C5CnPvfz54 — MC GUIME 💎 (@mcguime) March 15, 2023

Domitila para Dania: “Eu imagino que o Sapato está muito encantado” #BBB23 pic.twitter.com/0EN8OD5obj — CHOQUEI (@choquei) March 15, 2023

A reação da Dania ao ficar sabendo que hoje tem festa. #BBB23 pic.twitter.com/RzR9CWXvmr — CHOQUEI (@choquei) March 15, 2023