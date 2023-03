Como assistir ao quarto branco do BBB 23 ao vivo com Domitila e Fred

Domitila Barros apertou o botão e deu início ao quarto branco no BBB 23. A sister logo foi informada que precisava puxar um colega para acompanhá-la no temido quarto e puxou Fred Desimpedidos. Os brothers agora segue para o espaço e disputam pela vitória. Veja os detalhes de como você pode assistir tudo ao vivo!

Como assistir o quarto branco do BBB 23?

Para assistir o quarto branco do BBB 23 em tempo real enquanto o desafio está rolando entre os brothers é necessário pagar pelo Pay Per View do programa. Caso prefira ver o conteúdo gratuito, é só esperar pela edição do programa noturna, que exibirá trechos da dinâmica.

Para quem prefere assistir ao vivo, terá que assinar um plano entre R$ 19,90 e R$ 89,90 para ter acesso às câmeras exclusivas do reality show.

Como assistir o quarto branco pelo computador

1 - Acesse a plataforma streaming, vá em entrar na aba lateral direita e depois no botão de cadastrar. Informe alguns dados pessoais como nome completo, localização, e-mail e gênero.

2 - Em seguida, com seu novo login e senha em mãos, siga para a página de compras do site. Você pode encontrá-la se retornar para a página inicial e ir na aba lateral direita, em "assine agora".

3 - Com seu pacote escolhido e pago, agora é só seguir para a página do Big Brother Brasil da Globoplay. Você pode selecionar qualquer câmera que queira assistir, a do quarto branco, a da sala, cozinha, confessionário, quarto do líder, etc. Há também duas câmeras principais intituladas "acompanhe a casa" que mostram vários cantos do confinamento.

Para assistir o quarto branco do BBB 23 pelo celular

1 - Se preferir assistir o quarto branco do BBB 23 pelo celular, também é possível. É importante lembrar que para acessar a Globoplay pelo aplicativo também é necessário pagar e não há diferença de valor.

2 - Vá na loja de aplicativos do seu celular e procure pela Globoplay. Após instalá-lo, abra o aplicativo e clique em "Assine Já". Você será redirecionado e poderá escolher o plano que quer pagar.

3 - Depois, é só retornar para a página inicial do app e clicar no botão "Agora" na aba inferior. Você procura pelo BBB 23 na barra de opções, depois é só selecionar a câmera que deseja ver e pronto!

Quando termina o quarto branco?

O quarto branco tem previsão de terminar até a noite de quinta-feira (9). A dinâmica pode acabar a qualquer momento se um dos brothers apertar o botão de desistência, mas pode durar até cerca de 36 horas. O apresentador Tadeu Schmidt informou que se a dupla resistir, o resultado será durante o ao vivo, marcado para começar às 22h25, após a novela Travessia.

Domitila e Fred começaram a disputa nesta manhã de quarta-feira (8). A partir das 10h00 a área externa foi liberada para os brothers e no centro do gramado estava uma plataforma com um botão. Domitila acordou cedo, mas demorou para sair da casa. Próximo às 11h00, ela viu o botão e o apertou.

Em seguida, um dummy entrou na casa e deixou um cartão nas mãos da participante. Ela leu na presença dos colegas que estava no quarto branco e precisava puxar um colega para ir com ela. "Bora Fredinho", comentou a miss.

"O mais temido chegou. O #Quartobranco. Escolha imediatamente uma pessoa pra isso com você. BORA FREDINHO???????" Domitila campeã dessa P0RRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOMI TE AMOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #BBB23 pic.twitter.com/j5V6M5UCGH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 8, 2023

Os dois ficarão em um carro durante a disputa, quem ganhar o desafio fica imune no próximo paredão e ainda ganha o carro. Já quem perder vai direto para a nona berlinda da edição, sem direito a participar da prova bate e volta no domingo (12).