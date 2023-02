Enquete BBB 23 dos famosos indicam saída de Cezar hoje

Quem está acompanhando as parciais de sites, como a do UOL, DCI, entre outros, percebeu que a maior rejeição está voltada para Tina. No entanto, o resultado apontado pela enquete BBB 23 nas redes sociais é outra. Em consulta nas várias votações de contas famosas do Twitter, Cezar aparece como quem corre o maior perigo de eliminação.

Parciais da enquete BBB 23 no Twitter

Na conta da ex-BBB e ex-A Fazenda Ana Paula Renault, Cezar está em primeiro com 50,6% dos mais de 12 mil votos contabilizados até o final desta manhã de terça-feira, próximo ao meio-dia. Tina fica em segundo lugar com 34,1% dos votos e Gabriel aparece tranquilo em último com 15,3%.

Enquete da 🔮Mãe Ana!!!

Quem sai nesse paredão? #BBB23 — Ana Paula Renault (@anapaularenault) February 6, 2023

O mesmo aconteceu na enquete BBB 23 que o jornalista Chico Barney publicou na rede social. Por lá, 42,5% dos mais de 40 mil votos somados são de Cezar.

Além disso, nesta votação Gabriel e Tina não está muito distantes um do outro. Enquanto a modelo tem 29,5% dos votos, o ator fica com 28%.

Quem você pretende eliminar neste paredão? #BBB23 — Chico Barney (@chicobarney) February 6, 2023

A enquete publicada pelo famoso perfil Dantinhas mostra Cezar com 50% dos votos. Enquanto isso, Tina fica em segundo com 31,2% dos mais de 82 mil votos contabilizados e Gabriel fica em último com 18,8%.

O empresário e streamer Felipe Neto também entrou na brincadeira e publicou sua enquete, que já está encerrada. No total, a parcial somou 160 mil votos, sendo 51% deles de Cezar.

Tina ficou mais vez em segundo lugar por aqui, conquistando 29,2% dos votos. Gabriel mais uma vez fica na lanterna, desta vez com 19,8%.

Quem sai? — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) February 6, 2023

O perfil de Hugo Gloss também está com uma enquete que já encerrou. Por lá, foram contabilizados 31 mil votos desde o começo da madrugada de segunda-feira. Cezar Black ficou com 50,7% da rejeição, Tina com 30,6% e Gabriel Santana com apenas 18,7%.

O que foi essa provaaa?! 😱 Agora é aquilo, né? Quem sai do #BBB23? — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 6, 2023

A conta oficial do canal Web TV Brasileira, muito popular entre quem acompanha realities, está com uma enquete que até o momento soma mais de 37 mil votos. Cezar é mais uma vez o primeiro colocado, com 49,2% dos votos. Tina fica em segundo lugar com 37% e Gabriel fica em último com 13,8% dos votos para sair do BBB 23.

Gshow - Qual é a votação oficial?

Independente do que dizem as parciais dos sites ou das redes sociais, a única votação que conta para o andamento do jogo é a do Gshow. Por lá, o público decide o futuro dos participantes. Não são liberadas as parciais dessa enquete, que só tem seus números revelados na hora da eliminação.

Como votar no Gshow

1 - Entre no site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e depois clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Você deve clicar em "cadastre-se" e será levado a um formulário em que informará seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

2 - Depois de feito o cadastro, volte para o menu e encontre e a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Agora você deve clicar na enquete BBB 23 de eliminação que aparece logo de cara;

3 - Escolha se quer tirar do jogo Tina, Cezar ou Gabriel. Confirme ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde a mensagem de confirmação. Se quiser votar mais, é só apertar "votar novamente".

