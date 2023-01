Enquete BBB 23 + Gshow: Giovanna ou Paula, quem entra no BBB?

A Casa de Vidro já começou e duas participantes disputam uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, mas quem você escolhe entre Giovanna ou Paula? Vote na enquete BBB 23 e dê sua opinião sobre quem deve entrar para o Big Brother Brasil

Enquete BBB 23

Votação aberta no Gshow, mas o público pode acompanhar o desempenho da votação com a enquete extraoficial do BBB 23.

Quem está na casa de vidro do BBB 23

Giovanna: a participante tem 25 anos e é natural de Campinas, São Paulo, mas mora atualmente no Rio de Janeiro. É empresária na área de produtos para beleza. A paulista se define como forte, determinada e leal aos amigos. Considera-se explosiva e acelerada, e diz que gosta de ser o centro das atenções. Já na casa de vidro, Giovanna teve supostos tweets apontados como racistas e causou polêmica na web.

Paula: natural de Jacundá, no Pará, a biomédica Paula tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. A candidata a sister não esconde que seu objetivo com o BBB é ganhar dinheiro. No passado, se contentaria com a experiência de participar do programa, mas hoje o reality é uma competição valendo tudo ou nada. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

A enquete BBB 23 oficial da Rede Globo está aberta e os mais votados estarão no BBB.

Votação Gshow

A votação gshow da casa de vidro oficial é no gshow.globo.com. Para votar, acesse a página do BBB 22 e localize o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Não há limite de votos e os espectadores podem participar inúmeras vezes. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, participe da enquete BBB 23 e acompanhe a votação em tempo real. As enquetes extraoficiais têm acertado o nome do eliminado e a porcentagem dos últimos paredões.

