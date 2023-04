Enquete BBB 23 UOL atualizada agora porcentagem hoje

A enquete BBB 23 UOL já aponta quem deve ser o eliminado no 17º paredão nesta quinta-feira, 20. Larissa e Ricardo disputam a chance de chegar ao top 4, mas apenas um deles continuará na casa. A parcial da pesquisa indica que a votação está bastante acirrada.

Votação da enquete BBB 23 UOL

A votação passou por uma reviravolta nas últimas horas e é Larissa quem deve ser eliminada no paredão de hoje. Até às 17h de hoje, a sister acumulava 52,75% dos mais de 60 mil votos e pode deixar a casa, representando a primeira derrota para o grupo das 'desérticas'.

Ricardo não está muito atrás. O brother tem 47,25% dos votos, passando para a segunda posição na enquete BBB 23 UOL depois de liderar a votação ontem. O percentual segue acirrado e ainda é possível que ocorra mais uma reviravolta até o início do programa ao vivo.

Larissa também está sendo bastante rejeitada nas redes sociais. A personal trainer lidera nas enquetes do Hugo Gloss, Choquei e Web TV Brasileira com 60,20%, 65,80% e 64,90% dos votos.

A enquete BBB 23 UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e é usada somente para saber a opinião do público sobre os brothers.

Enquetes BBB 23 também apontam a saída de Ricardo

Apesar de Larissa liderar na enquete UOL, Ricardo é quem está na frente para sair em outras pesquisas. No DCI, o biomédico está na primeira posição com ampla vantagem, somando 76,40% dos votos contra 23,60% da personal trainer. Já são mais de 300 mil votos.

O resultado se repete no Diário do Nordeste e na Jovem Pan. O biomédico lidera com 58,30% no primeiro portal e outros 56,30% no segundo.

Esse é mais um paredão acirrado no programa. Ao longo desta temporada, a maioria dos brothers disputou voto a voto a permanência na casa - as porcentagens mais altas foram de Paula e Gustavo, que deixaram o programa com rejeições de 72,5% e 71,78%, respectivamente.

Dinâmica da semana BBB 23

Depois de mais uma eliminação, o top 4 disputa a última prova da temporada. O participante que vencer a disputa garante uma vaga na final, enquanto os outros três vão direto para a última berlinda. O cronograma dos próximos dias será explicado hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A votação para eleger o campeão da temporada será aberta no domingo, e o público terá 48 horas para escolher quem deve levar o prêmio para casa.

A grande final acontece em 25 de abril, terça-feira, com a presença de todos os participantes eliminados por voto popular e shows de Iza, Mumuzinho, Carlinhos Brown e Luana Prado.

Quinta-feira (20): eliminação + prova do finalista

Sexta-feira (21): formação de paredão

Sábado (22): festa 'memórias' com retrospectiva dos brothers

Domingo (23): eliminação + início da votação da final

Terça-feira (25): grande final

Paredão no BBB 23: todos os paredões do BBB 23

Como votar no Gshow?

A votação do 17º paredão segue aberta até o início do programa ao vivo de hoje. Para eliminar Larissa ou Ricardo, é necessário ter uma conta Globo.com. O público pode votar quantas vezes quiser.

O primeiro passo é acessar o Gshow através do navegador do celular ou computador. Também é possível baixar o aplicativo para iOs e Android, para quem preferir.

Antes de fazer qualquer coisa dentro do site, é importante que você se identifique. Clique no ícone localizado no canto superior direito para fazer login. Se você ainda não tem um registro na plataforma, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados.

Feito isso, você já pode votar. Clique no nome de quem deve deixar o programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. Para repetir o processo, clique em 'votar novamente'.