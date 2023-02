Enquete paredão BBB 23 atualizada agora, 7ª eliminação

A 7ª berlinda do Big Brother Brasil 2023 colocou Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar Black no banco dos réus. Agora cabe ao público definir quem vai ser eliminado do jogo. A enquete paredão BBB 23 atualizada agora do UOL indica que a disputa está acirradíssima entre Nicácio e Sapato.

Votação da enquete BBB 23

Como votar no Paredão BBB 23?

A enquete paredão do BBB 23 para votar é a do Gshow, que define quem sai e quem fica no programa. As demais enquetes e parciais são extraoficiais, como a do UOL, servem de espelho para mostrar o comportamento das torcidas, mas não afeta diretamente o jogo.

Confira o passo a passo para não se perder:

1 - Entre no Gshow e acesse o menu da lateral esquerda para realizar seu cadastro

2 - Você irá informar nome completo, data de nascimento, e-mail e senha para o site

3 - Agora que já tem cadastro, é só acessar a página do Big Brother Brasil no site do Gshow

4 - Nesta página, você irá clicar na enquete paredão BBB 23 que aparece logo de cara

5 - Clique no participante que deseja eliminar no sétimo paredão, Fred Nicácio, Sapato de Sapato ou Cezar Black

6 - Para passar pela verificação de robôs e confirmar sua identidade, marque a opção "sou humano"

6 - Você verá uma mensagem que confirma que seu voto foi computado. Vote quantas vezes quiser!

Como assistir a eliminação ao vivo e online

A eliminação do sétimo paredão do BBB 23 será na noite desta terça-feira (28). O programa está marcado para começar às 22h25 e previsto para terminar às 23h50, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Para assistir ao vivo e de graça é bastante simples, é só sintonizar no canal de qualquer aparelho que tem os canais abertos brasileiros disponíveis. No entanto, caso esteja longe de uma televisão, você ainda pode assistir tudo ao vivo e sem pagar nada.

Quem procura opção online deve recorrer a Globoplay. O streaming permite que qualquer usuário assista a programação da Globo em tempo real pela plataforma gratuitamente. É só usar a aba "Agora na TV". A única obrigatoriedade é ter uma conta gratuita por lá.