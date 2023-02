Enquete UOL parcial mostra quem sai do BBB 23 hoje e com rejeição

Cezar, Gabriel Santana e Tina dependem do voto do público no terceiro paredão do BBB 23, mas apenas dois deles vão continuar na disputa pelo prêmio. A eliminação só acontece amanhã, 7, mas a parcial da enquete UOL já mostra quem deve ser o próximo eliminado do programa.

Enquete UOL aponta eliminação de Tina

A enquete UOL mostra que Tina deve ser a terceira eliminada do BBB 23. Às 14h desta terça-feira, dia da eliminação, a analista de marketing aparecia com 63% de rejeição do público dos mais de 100 mil votos.

Cezar Black está em segundo lugar, mas com bem menos votos que a modelo. O enfermeiro soma 22,59% e pode escapar mais do paredão mais uma vez - ele recebeu uma porcentagem baixíssima de votos na semana passada, na berlinda que eliminou Gabriel Fop.

Quem não corre riscos de deixar o programa desta vez é Gabriel Santana. O ator tem apenas 14,40% dos votos e está praticamente salvo da eliminação.

Vale lembrar que a parcial da enquete UOL não tem influência no resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente pelo Gshow e será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de terça.

Como foi formado o paredão do BBB 23?

A formação do terceiro paredão desta temporada começou no sábado, 5, com o Big Fone. Tina, que atendeu ao telefone, escolheu Gabriel Santana e Domitila para a berlinda.

No domingo, Paula usou o Poder Curinga para tirar a Miss Alemanha do paredão, que ficou surpresa com a escolha da biomédica.

Cristian imunizou Key Alves, enquanto o líder Gustavo indicou Tina direto para a berlinda sem a chance de participar da Prova Bate e Volta - a indicação gerou atrito entre os dois ainda durante a formação da berlinda.

No confessionário, Cezar Black recebeu nove votos. Ele foi votado por Amanda, Tina, Larissa, Bruna Griphao, Paula, Fred, Bruno, Mc Guimê e Aline Wirley.

Para terminar a escolha dos emparedados, Gabriel Santana teve direito a um contragolpe e escolheu Amanda, sob a justificativa de que essa era uma estratégia do grupo.

Cezar, Gabriel e Amanda disputaram a Prova Bate e Volta, mas a médica levou a melhor e escapou da votação popular.

Quando é a eliminação?

A eliminação acontece nesta terça-feira, 7, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa começa logo após a novela Travessia.

Às terças, o programa exibe a trajetória que levou os três emparedados até a berlinda e também exibe alguns VT's dos brothers. Também é o dia que vai ao ar a tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo, além do quadro CAT BBB sob o comando de Dani Calabresa.

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado é entrevistado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB. A conversa vai ao ar gratuitamente no Gshow e no Globoplay.