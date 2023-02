Gshow BBB 23: como votar para eliminar Tina, Cezar ou Gabriel Santana

Cezar, Gabriel Santana e Tina estão no terceiro paredão do BBB 23 e um deles deixará a competição pelo prêmio milionário na noite de terça-feira, 7. A votação já está aberta no Gshow, e o público pode votar quantas vezes quiser para eliminar um deles.

Como participar da votação BBB 23 oficial do Gshow?

A votação oficial do paredão do BBB 23 acontece exclusivamente no Gshow, único site que contabiliza de fato os votos para a eliminação. O público pode participar de forma ilimitada, mas é necessário ter uma conta gratuita Globo.com. Veja o passo a passo:

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: a enquete BBB 23 oficial está disponível logo na primeira página. Clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?';

Passo 3: antes de prosseguir para a enquete, o sistema solicita que você faça login na conta Globo.com. Se você já participou de outras votações, basta inserir o e-mail e senha cadastrados.

Se essa é a primeira vez que você está participando da votação, clique em 'cadastra-se' e informe os dados solicitados. É necessário informar o nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail e criar uma senha, além de concordar com os termos de uso e politica de privacidade;

Passo 4: feito isso, clique no nome do brother que você deseja eliminar do programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

Passo 5: o voto será computado em poucos segundos. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quem sai do BBB 23?

Tina é a provável terceira eliminada no terceiro paredão do BBB 23. A analista de marketing e modelo lidera a enquete do DCI e pode ter a maior rejeição registrada até agora no programa.

A sister somava 56,6% dos votos até às 15h desta segunda, véspera da eliminação, e está à frente de seus adversários com folga. Desde o início da votação, Tina lidera com a maioria dos votos e se manteve na média dos 60% dos votos - o resultado não oscilou muito nas últimas horas.

Se não houver uma reviravolta na votação, é possível que a sister saia do programa. Ao longo de sua participação no BBB 23, Tina dividiu opiniões nas redes sociais entre pessoas que gostam de seu estilo de jogo e outras que discordam de seus comportamentos no programa. Alguns brothers chegaram a apontar que a modelo tinha algumas falas que soavam como grosseria dentro do reality show.

Em segundo lugar está Cezar, que soma 30,4%. O ator de 'Pantanal' e 'Chiquititas' está em terceiro lugar com 13%.

Enquete BBB 23: como foi formado o paredão?

O terceiro paredão do BBB 23 começou a ser formado ainda no sábado, com o Big Fone. Tina atendeu ao telefone e mandou Gabriel Santana e Domitila para a berlinda.

No domingo, a dinâmica começou com Paula, que arrematou o Poder Curinga da semana, tirando Domitila do paredão. Cristian surpreendeu os brothers e imunizou Key Alves com o colar do Anjo.

O líder Gustavo mandou Tina direto para o paredão ao alegar que a modelo é a pessoa com quem ele menos conversa na casa e que os dois não tem afinidade. A analista de marketing, como esperado, não gostou nada da justificativa do caubói.

A formação de paredão seguiu com a votação da casa. Após os membros do quarto Fundo do Mar dividirem votos, Cezar Black levou a pior com nove votos do grupo rival. Por fim, Gabriel Santana teve direito a um contragolpe e puxou Amanda para a berlinda.

O enfermeiro, o ator e a médica disputaram a Prova Bate e Volta. Amanda levou a melhor e se livrou do paredão.

