Nova participante do BBB 23: como foi a chegada de Dania Mendez na casa?

Dania Mendez entrou na casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira, 15, iniciando a dinâmica do intercâmbio. A nova participante do BBB 23 passará alguns dias ao lado dos brothers e terá uma missão secreta relacionada ao Poder Curinga na próxima formação de paredão.

Como foi a chegada da nova participante do BBB 23?

Dania chegou às 15h05 na tarde de hoje. A nova participante do BBB 23 pegou os brothers de surpresa na casa mais vigiada do Brasil, que não esperavam a chegada de mais uma jogadora a essa altura do jogo.

Os jogadores relaxavam na área externa quando o Big Fone tocou. Cezar Black foi quem chegou mais rápido ao telefone, mas pareceu confuso ao ouvir o recado do big boss em espanhol. "Era trote", disse ele aos demais brothers. "Vá até a porta de expulsão e aguarde grandes emoções", contou a voz no telefone.

Logo em seguida, Dania entrou pela porta da frente. Os brothers correram para recepcionar a mexicana, que contou que estava fazendo um intercâmbio no BBB 23. Os brasileiros encheram a nova sister de perguntas, como se ela sabia que viria para o Brasil e se estava participando de outro reality no México.

Depois de fazer um primeiro contato com os brothers, eles a acompanharam durante um tour na casa. Muitos deles se arriscaram no 'portunhol' para tentar se comunicar com a influenciadora digital.

Veja alguns vídeos:

¡Bienvenida, Dania Mendez! A visitante que veio diretamente do 'La Casa dos Famosos chegou no #BBB23! 🤩 #RedeBBB pic.twitter.com/Q1v8rrdmq5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

A Globo transmitiu ao vivo a chegada da mexicana durante a programação. Também foi possível acompanhar a chegada da nova participante do BBB 23 pelo pay-per-view.

Quem perdeu o momento poderá assistir a um compilado de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas com os brothers na edição que vai ao ar na noite desta quarta sob o comando de Tadeu Schmidt.

Quem é Dania Mendez?

A nova participante do BBB 23 é Dania Mendez, modelo e influenciadora digital de 31 anos que está participando do La Casa de Los Famosos, versão mexicana do reality. Ao contrário de Key Alves, que foi para o México, ela ainda não foi eliminada e segue participando do programa em seu país natal.

Dania soma mais de 7 milhões de seguidores em suas redes sociais. A estrela do Instagram e do TikTok ficou mais conhecida após participar do reality Acapulco Shore, da MTV, além de apresentar o programa Los 40 MX.

Apesar de não ser uma nova participante fixa no BBB 23, Dania terá uma missão importante nesta semana relacionada ao Poder Curinga, que impactará diretamente na formação do 10º paredão do BBB 23. Mais detalhes serão revelados junto com a dinâmica da semana.

Enquanto Dania está no Brasil, Key Alves chega hoje ao La Casa dos Famosos no México. A jogadora de vôlei foi anunciada no programa na última terça e também deve ficar apenas alguns dias no reality show mexicano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dania Mendez (@dania.mndz)

Até quando a nova participante do BBB 23 vai ficar na casa?

Mais informações sobre o tempo que Dania Mendez ficará na casa ainda serão anunciadas ao público. Por enquanto, o que sabemos é que a mexicana passará apenas alguns dias no confinamento brasileiro já que ela ainda está participando do programa em seu país de origem.

A dinâmica faz parte do chamando 'intercâmbio' no BBB 23. É a primeira vez que o programa realiza essa troca de participantes em toda sua história.

O BBB 23 ainda fica no ar até meados de abril. Ainda restam 12 participantes na casa mais vigiada do Brasil em busca do prêmio milionário após a eliminação de Larissa no 9º paredão da última terça.