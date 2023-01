Onde assistir o BBB 23 de graça, ao vivo e online

O BBB 23 é transmitido diariamente pela televisão, mas o público também pode acompanhar as emoções da casa mais vigiada do Brasil pela internet e através do aplicativo do Globoplay. O sinal da emissora é liberado gratuitamente, enquanto o pay-per-view é disponibilizado apenas para assinantes.

Como assistir o BBB 23 online?

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo na faixa das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde depois do Fantástico.

O público que estiver longe da televisão pode assistir ao programa ao vivo e gratuitamente no Globoplay, que libera o sinal da emissora mediante cadastro. Basta inserir os dados solicitados pelo sistema e acessar a plataforma no horário em que o programa estiver no ar. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu celular. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou no Google Play (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto direito da tela para se cadastrar ou fazer login. Usuários que já tiveram cadastros na plataforma só precisam inserir o e-mail e a senha.

Novos usuários devem clicar em 'cadastre-se'. Também é possível entrar na plataforma usando o login do Google ou Facebook.

Passo 3: informe seu nome completo, gênero, data de nascimento, e-mail e crie uma senha. Em seguida, concorde com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito o cadastro, clique em 'Agora' na página inicial do Globoplay no horário em que o programa estiver no ar e aguarde o início da transmissão.

Como assistir o per per view?

Apenas os assinantes dos planos pagos do Globoplay têm acesso ao pay-per-view que mostra a rotina dos brothers durante 24 horas por dia.

Para adquirir um dos pacotes, clique em 'assine já' e realiza o mesmo processo de cadastrado. No entanto, há a etapa de escolha dos planos - o mais simples começa em R$ 24,90 por mês. Também é possível adquirir o plano anual, com custo de R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12 vezes.

Feita assinatura, é só ir na aba 'Agora' e depois em 'BBB'. É possível escolher entre as câmeras principais, intituladas 'Acompanhe a casa' e 'Acompanhe a casa 2', ou manter o pay-per-view parado em um único cômodo, como cozinha, quartos deserto e fundo do mar, sala, piscina, jardim, academia, varanda e confessionário.

Conheça as novidades do BBB 23

O BBB 23 está cheio de novidades para o público e também para os brothers. Uma delas foi anunciada no programa da última segunda-feira, 16, que envolve o primeiro paredão. Os participantes vão disputar a permanência da casa em duplas, e o audiência deve votar para tirar um par da competição.

No entanto, eles não serão eliminados ainda. Os escolhidos vão para o Quarto Secreto e permanecerão lá enquanto uma nova votação é aberta. Na segunda etapa do paredão, o público escolherá um integrante da dupla para retornar ao jogo e outro para eliminar de fato.

Outra mudança é em relação ao valor do prêmio do BBB 23. Depois de doze anos sem reajuste, o campeão levará para casa uma quantia maior que R$ 1,5 milhão.

O valor pago ao vencedor escolhido pelo público sobe de acordo com o desempenho dos brothers nas provas. Eles poderão acompanhar a evolução do prêmio diariamente.

Já o quarto do líder ganha uma central de controle. O todo-poderoso da semana poderá ver e ouvir trechos do que acontece na casa, descobrir a quantidade de votos que levou e até despertar os brothers na hora que quiser.