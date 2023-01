Domitila e Gabriel estào no paredão - FOTO: TV GLOBO

Em discurso no BBB 23, Domitila provoca Gabriel: 'relacionamento abusivo'

Como é tradição, após o paredão ser formado os brothers que se deram mal ganham a chance de fazer sua defesa para o público e pedir para continuar reality. Nisso, Domitila - que está na berlinda ao lado de Cezar e Gabriel -, aproveitou o momento para dar uma alfinetada no oponente. Jogo sujo ou estratégia?

O que Domitila falou no BBB 23?

Em seu discurso no BBB 23, a sister citou relacionamentos abusivos, em referência a Gabriel e Bruna Griphao. "Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros. Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais".

Após a formação do segundo Paredão do BBB 23, Gabriel foi tirar satisfação com ela.

"Precisava expor a Bruna? Você acha legal?", pergunta o modelo para a ativista. Domitila responde que, se eles quiserem conversar com calma, podem fazer isso em um outro momento, mas afirma: "Quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. É sobre você e suas atitudes...".

Domitila volta a afirmar que fez o comentário ao responder uma pergunta individual. "Porque eu respondi uma pergunta direcionada a mim".

Gabriel dispara:"Eu estou até com ânsia."

Domitila então rebate: "Eu também estou com ânsia de você. Eu passei três dias com ânsia. No momento que você quiser conversar, nós sentaremos e conversaremos. Agora eu não vou ficar mordendo isca de peixe pra depois colocarem minhas palavras de outro jeito. Quer sentar pra conversar comigo?