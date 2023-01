Parcial BBB 23 da Casa de Vidro: votação já indica quem vai entrar no reality

A largada foi dada e Giovanna Leão, Paula Freitas, Gabriel Tavares e Manoel Vicente agora competem pelas primeiras vagas do BBB 23. Quem merece entrar no programa? Para descobrir de qual lado o público está nesta briga, conferimos algumas parciais de votação que indicam os favoritos.

DCI - Como está a parcial do BBB 23 da Casa de Vidro?

Gabriel é o favorito entre os homens e Paula a possível campeã entre as mulheres, de acordo com a votação do Jornal DCI, que até agora soma mais de 16 mil votos e foi consultada na faixa das 07h00 desta quarta-feira (11).

Gabriel é o primeiro colocado na votação com 41,2% do favoritismo. Esse número é equivalente a mais de 6600 votos. A segunda colocação é de Paula, que tem 33,6%, o que é equivalente a mais de 5400 votos.

Nesta parcial, Manoel e Giovanna estão em desvantagem. O médico psiquiatra tem apenas 18,2% do favoritismo e a empresária vem bem atrás com apenas 7% da preferência do público.

Histórico da parcial do BBB 23 - DCI

07h00

Gabriel: 41,2%

Paula: 33,6%

Manoel: 18,2%

Giovanna: 7%

23h00

Gabriel: 40%

Paula: 34,60%

Manoel: 18,30%

Giovanna: 7,10%

Enquete BBB 23: qual participante da Casa de Vidro entra no Big Brother Brasil?

Votação do UOL BBB23

A votação da parcial do UOL mostra uma diferença, aqui Paula também é favorita, mas entre os homens, Manoel é apontado como o vencedor e não Gabriel. A consulta também foi realizada na faixa das 07h00 desta quarta (11) e mais de 3800 votos foram somados por lá.

A liderança da preferência do público é de Paula, que tem 44,68% dos votos. Manoel fica em segundo com 25,28% do favoritismo. Já Gabriel por aqui aparece com 20,42%. Giovanna permanece na lanterna nesta parcial e tem apenas 9,62% dos votos, mostrando poucas chances de entrar na casa.

Histórico da parcial do BBB 23 - UOL

07h00

Paula: 44,68%

Manoel: 25,28%

Gabriel: 20,42%

Giovanna: 9,62%

23h00

Paula: 49,20%

Manoel: 27,10%

Gabriel: 13,50%

Giovanna: 10,20%

Veja como foi a entrada no quarteto na Casa de Vidro do BBB 23:

🚨AGORA! Entrada dos 4 participantes da casa de vidro! Paula, Geovana, Gabriel e Manoel. Gostaram? Quem entra? #BBB23 pic.twitter.com/DIw5ozFgDJ — Dieguinho (@diegoschueng) January 10, 2023

Como votar Gshow

Para ajudar dois participantes a entrarem na casa, é importante votar. As enquetes da Casa de Vidro já estão disponíveis no site oficial da TV Globo e estão separadas, uma para decidir a mulher vencedora e outra votação para os homens. Lembrando que é necessário ter uma conta Globo para conseguir votar.

1 - O primeiro passo é entrar no site do Gshow e seguir para a aba do BBB, que você pode encontrar no menu da lateral esquerda ou ir direto para a página https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

2 - Depois, é necessário logar em sua conta Google na parte superior direita do site, em "entrar". Caso ainda não tenha a sua, clique lá mesmo assim e depois em "cadastre-se".

3 - Esse cadastro é rápido, gratuito e você só informará nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Selecione a caixinha dos termos de uso e política de privacidade e confirme com o botão "cadastrar".

4 - Pronto, agora que você tem uma conta já pode votar. Clique em "Votação da Casa de Vidro está aberta: quem deve entrar no BBB 23?"

5 - Ao rolar a página você encontrará duas enquetes. A primeira é para decidir quem ganha entre as mulheres e a outra é para decidir quem vence entre os homens. É só clicar no botão "vote aqui" de cada uma delas e pronto! Você pode repetir o processo se quiser.

Anúncio de participantes do BBB 23

A TV Globo confirmou que o anúncio do elenco completo do BBB 23 será nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Como sempre, as revelações são feitas aos poucos nos intervalos comerciais da emissora. No entanto, esse ano ganhará uma novidade: Tadeu Schmidt estará ao vivo na casa do BBB 23 ao lado de Ana Clara para repercutir os nomes da edição.

O primeiro anúncio será durante a exibição do Encontro com Patrícia Poeta. Os demais ocorrerão ao longo do dia e só devem terminar no período da noite. Nas últimas edições, o elenco contou com cerca de 20 participantes, então demora até que todos os nomes sejam revelados ao público.

Ver essa foto no Instagram

