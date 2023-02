Parcial do BBB 23 da tarde aponta eliminado no 7º paredão

Parcial do BBB 23 da tarde aponta eliminado no 7º paredão

Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio estão no sétimo paredão do BBB 23. A eliminação só acontece na terça-feira, 28, mas a parcial do BBB 23 da enquete UOL já mostra quem deve deixar a competição pelo prêmio milionário. A berlinda foi formada no domingo.

Parcial do BBB 23 quem sai

Cara de Sapato pode deixar o BBB 23, de acordo com a enquete UOL, consultada às 15h20 desta segunda. O lutador de MMA lidera com 43% dos votos, mas a diferença para o segundo lugar é pequena. Fred Nicácio vem logo atrás com 42,67%, apontando um paredão bastante acirrado. Com menos de 1% entre eles, o resultado pode mudar até amanhã.

O único que não corre risco de eliminação é Cezar, que está em terceiro lugar com 14,32%. O enfermeiro, que enfrenta sua terceira berlinda, pode ganhar uma nova chance de seguir na competição.

O resultado é praticamente o mesmo na parcial do BBB do DCI. Sapato lidera com 48,2%, enquanto Nicácio soma 48,2%. Cezar está na lanterna com apenas 3% dos votos.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece pelo Gshow.

Enquanto isso, siga participando da enquete BBB 23 do DCI:

Como foi formado o paredão?

O sétimo paredão do BBB 23 foi formado no domingo, 26. Cara de Sapato já estava na berlinda após ser indicado por Sarah Aline, que atendeu ao Big Fone. O lutador de MMA também não participou da Prova do Líder e Anjo realizada na manhã de ontem.

A dinâmica começou com o anjo, que desta vez era autoimune. Ou seja, Mc Guimê não pode ser votado desta vez. A líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio direto para a berlinda, sem chance de Bate e Volta. Os dois já trocavam farpas nos últimos dias e se tornaram rivais ao longo do tempo.

O mais votado da casa foi Cezar. Já Key Alves foi indicada por Mc Guimê, como parte do Castigo do Monstro, mas levou a melhor na Prova Bate e Volta.

Esse é o segundo paredão desta semana. O BBB 23 acionou o modo turbo para sacudir o jogo e fez uma berlinda extra na última quinta. O eliminado da vez foi Gustavo, que deixou o confinamento no sábado.

Como votar para eliminar no BBB?

A votação segue aberta no Gshow até a noite de terça-feira. Os votos são encerrados poucos minutos antes do anúncio do nome do eliminado da vez.

Para participar, é necessário acessar o site do Gshow ou baixar o aplicativo disponível para smartphones. Depois, clique na enquete disponibilizada na primeira página 'quem você quer eliminar do BBB 23?'

Antes de prosseguir para a votação, o sistema irá pedir para que você faça login na sua conta Globo.com. Se já você já for cadastrado, basta colocar o e-mail e senha para entrar na plataforma. Caso esta seja sua primeira vez participando da enquete oficial, será necessário se registrar.

O sistema de votação pede alguns dados como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Também é preciso concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Feito isso, você já pode votar quantas vezes quiser. Basta clicar no nome da pessoa que você deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil e fazer a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema irá computar o voto em poucos segundos.

A eliminação acontece ao vivo nesta terça-feira, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Após o fim do programa na Globo, o eliminado será entrevistado por Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo BBB.