Parcial UOL mostra quem deve sair hoje do BBB 23 entre Fred, Domi e Gabriel

Veja quem deve sair hoje do BBB 23 de acordo com a votação parcial extraoficial - Foto: Reprodução/Globo

O resultado do 10º paredão está cada vez mais próximos e confirme as horas passam quem deve sair hoje do BBB 23 vai ficando mais claro nas parciais. Pelo que indicam as enquetes, a disputa não está muito acirrada e um brother é disparado o com a maior rejeição na berlinda.

Enquete BBB UOL de quem sai

Fred é apontado como quem deve sair hoje do BBB 23 pela parcial da enquete BBB UOL. Por lá, a votação bateu os 92 mil votos e Fred é dono de 57,97% deles. Domitila Barros fica em segundo lugar, mas com uma porcentagem mais confortável, 33,07%. Enquanto isso, Gabriel Santana tem apenas 8,95% dos votos para sair.

Este é o quinto paredão de Domitila. A miss Alemanha foi enviada para sete berlindas, mas conseguiu escapar de duas com o bate-volta. Nas demais, ela foi salva pelo público e permaneceu no jogo. Já Gabriel e Fred estão no paredão pela segunda vez na temporada.

Votação Gshow

Para garantir que Fred, Domitila ou Gabriel sairá nesta noite de eliminação é preciso votar no site oficial do reality show, o Gshow. A enquete foi publicada no final da noite de domingo e permanecerá ativa até o final do programa de hoje.

Quem deixar a competição nesta terça será levado direto para a casa do reencontro em que ficará com os demais eliminados da temporada até a noite de quinta-feira (23). Após uma nova votação popular, dois entre os brothers e sisters eliminados terão a chance de retornar ao jogo.

Passo 1: acesse o site do Gshow e clique na aba lateral esquerda para encontrar a página do Big Brother Brasil. Lá, clique na enquete do reality;

Passo 2: o site pedirá por um login, faça então seu cadastro. Após concluído, retorne para a enquete e clique. Depois, selecione o brothter que deseja eliminar;

Passo 3: passe pela verificação de robôs e finalize o processo. Aguarde pela confirmação do voto e aperte "votar novamente" para repetir a decisão. Vote o quanto quiser!

Enquete BBB 23

Vote também na enquete do DCI e opine sobre quem deve sair do BBB 23 hoje: