Porcentagem BBB 23 da noite indica quem será o 3º eliminado

Cezar, Gabriel Santana e Tina estão no paredão desta semana do BBB 23. O resultado só será anunciado no programa desta terça-feira, 7, mas a porcentagem parcial da enquete do UOL mostra que um dos emparedados pode deixar o programa com rejeição.

Porcentagem do paredão BBB 23 mostra eliminação de Tina

Tina pode deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira se o resultado se manter o mesmo. Às 19h30 desta segunda, ela somava 63,03% de porcentagem para sair, sendo esta a maior rejeição do programa até agora - os dois primeiros paredões foram bastante acirrados.

A analista de marketing caiu na berlinda após ser indicada pelo líder Gustavo e não teve a chance de jogar a Prova Bate e Volta. O caubói afirmou que só indicou a modelo por ela ser a pessoa com quem ele tem menos afinidade na casa, mas a sister não gostou muito e os dois trocaram farpas ainda durante o programa ao vivo.

A modelo faz parte do grupo que dorme no quarto Deserto, que está em maioria mas já perdeu um membro na semana passada. Desde o primeiro paredão, os brothers estão jogando em grupos apesar de grande parte deles concordarem que a dinâmica já está ficando chata.

Cezar Black e Gabriel Santana devem ganhar uma nova chance. O enfermeiro está em segundo lugar, mas com 22,48% dos votos, bem distante da primeira posição. O ator soma apenas 14,19% de porcentagem.

Como votar no Gshow?

A votação do terceiro paredão do BBB 23 segue aberta no Gshow. Os fãs podem votar até amanhã à noite, quando a enquete oficial será encerrada durante o programa comandado por Tadeu Schmidt.

Para participar, é necessário acessar o site do Gshow ou baixar o aplicativo (https://gshow.globo.com/). Depois de fazer login ou se cadastrar na Globo.com, etapa obrigatória para acessar a enquete, clique em 'Quem você quer eliminar do BBB 23?' logo na primeira página.

Em seguida, clique no nome do brother que você quer eliminar do programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O voto será confirmado em poucos minutos.

Os espectadores podem participar de forma ilimitada. Para continuar votando, clique em 'votar novamente'.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Dois brothers já deixaram o BBB 23. O terceiro eliminado será anunciado no programa de terça-feira, 7, a partir das 22h25, horário de Brasília.

1ª semana: Marília deixou o BBB 23 com 52,70% dos votos em um paredão contra Fred Nicácio.

2ª semana: Gabriel foi o segundo eliminado do BBB 23 com 53,30% dos votos em uma disputa contra Domitila e Cezar Black.

