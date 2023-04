Porcentagem da enquete de quem sai hoje: Bruna tem alta rejeição

Veja quem sai hoje do BBB 23 de acordo com a porcentagem das enquetes parciais - Foto: Reprodução/Globo

Bruna Griphao, Sarah Aline e Aline disputam o décimo quinto paredão e alguém deixa o programa ainda hoje, domingo, 16 de abril. Mas quem? A porcentagem da parcial da enquete de quem sai hoje do BBB 23 indica quem está em perigo nesta berlinda e quem deve continuar nesta reta final de jogo.

Enquete UOL mostra alta rejeição de Bruna em porcentagem

Bruna Griphao é líder na parcial sobre quem sai hoje do BBB 23 do site UOL. Se a enquete acertar a porcentagem da sister, ela pode ser eliminada com uma alta rejeição, quem sabe até uma das maiores da temporada. Por enquanto, ela soma 75,13% dos mais de 107 mil votos computados.

Sarah Aline é a vice-líder, mas está bem distante dos números da atriz. A psicóloga conquistou 21,53% dos votos para sair. Enquanto isso, Aline Wirley respira aliviada na lanterna da votação, com apenas 3,34% da rejeição neste décimo quinto paredão.

A votação oficial do BBB 23 encerra hoje no Gshow! A eliminação deve ocorrer no começo do programa, porque a programação do reality show informa que neste domingo, 16 de abril, também haverá mais uma prova do líder e em seguida outra formação de paredão. A atração está marcada para começar às 23h10 na Globo, depois do Fantástico.

Como votar no BBB Gshow?

Passo 1: acesse o site oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/) e depois clique no menu da aba lateral esquerda para achar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Depois clique em "cadastre-se";

Passo 2: depois você deve inserir suas informações pessoais em um formulário de inscrição que pedirá seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site, ela precisa ter entre 8 e 15 dígitos;

Passo 3: após terminar seu cadastro, é só seguir para a página oficial do BBB 23. Você pode usar o menu da lateral esquerda novamente ou ir direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: entre na enquete sobre quem sai hoje do Big Brother Brasil, ela aparece logo no começo da página. Ao entrar nela, você verá os nomes e fotos de Bruna, Aline e Sarah Aline. Clique na participante que quer eliminar e depois selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 5: é possível que o site te mande selecionar imagens na verificação de robôs. Depois, é só aguardar pela confirmação do seu voto. A mensagem aparece em segundos. Caso queira repetir o processo e votar mais vezes, é só clicar no botão "votar novamente". Não há limite de votos por conta ou IP então aproveite!