Produção erra e brothers descobrem repescagem no BBB 23; veja o momento

A repescagem no BBB 23, um dos trunfos de Boninho para salvar a edição, não saiu como o esperado. Isso porque, na noite dessa quarta-feira, 22 de março, a líder Bruna teve acesso as imagens dos eliminados reunidos em uma outra casa. O retorno de duas pessoas seria uma surpresa para os confinados.

Bruna estava no quarto do líder, acompanhada por Amanda, quando as imagens de Fred, Tina, Larissa e outros participantes surgiram no telão. As duas correram para a casa contar o que viram para os outros brothers, que ficaram chocados com a notícia. Alface, inclusive, afirmou que vai apertar o botão de desistência se houver repescagem.

Depois do erro, a produção manteve as câmeras do Globoplay congeladas apenas no quarto fundo do mar. Depois eles exibiram na TV da sala as imagens dos eliminados, mas sem áudio.

Vídeo de quando descobrem a repescagem BBB 23

🚨AGORA: O momento em que Bruna e Amanda conseguem ver a casa do reencontro pelo telão do líder. #BBB23 pic.twitter.com/B00daQvb0B — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023

