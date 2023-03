Dania Mendez vai entrar no BBB 23 na tarde desta quarta-feira (15) - Foto: Reprodução/Telemundo/Globo

Participante vai ficar no reality show brasileiro por alguns dias.

Quando Dania Mendez entra no BBB 23? Veja horário

A mexicana Dania Mendez vai chegar ao BBB 23 nesta quarta-feira, às 15h05 (horário de Brasília). A influenciadora digital e modelo de 31 anos é atualmente uma das participantes do La Casa de Los Famosos e vai ser "emprestada" ao reality show brasileiro por alguns dias.

Ela terá um poder decisivo para a formação de paredão e depois retornará para a competição do reality show latino. No domingo (19), será Dania Mendez quem decidirá o poder coringa da semana. O apresentador Tadeu Schmidt informou que ela terá que decidir entre as opções: "voto duplo ou voto anulado".

Ontem (14), a nova sister foi informado no La Casa dos Famosos que foi selecionada para um intercâmbio e logo foi retirada do confinamento.

A voz do confessionário comentou: "Dania, parabéns! Quero comunicar que você foi selecionada para um intercâmbio internacional. Você poderá dar um olá para seus colegas amanhã, quando estiver na outra 'Casa dos Famosos'. Te peço então que coloque agora mesmo os fones de ouvido e a máscara, porque chegou o momento de partir". Sem saber que vem ao Brasil, ela ficou apreensiva por não falar inglês.

Veja como foi a saída:

Quando Dania Mendez foi informada que viria pro #BBB23 pic.twitter.com/v6QxNv3vlh — Dantas (@Dantinhas) March 15, 2023

Como assistir a entrada de Dania Mendez no BBB 23?

Os primeiros passos de Dania Mendez pela porta do BBB 23 será exibido ao vivo pela TV Globo. Assim, será possível acompanhar tudo de graça. Você pode ligar a televisão na emissora no horário em que a mexicana entrará na casa ou pode optar pela alternativa online, a aba gratuita da Globoplay que exibe em tempo real a programação da Globo.

Passo a passo:

1 - Acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/) e clique em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se";

2 - Você informará seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora. Você é obrigado a fazer o cadastro gratuito, pois o site não permite que usuários sem contas assistam ao seu conteúdo ao vivo;

3 - Depois, confirme as informações e selecione a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade, terminando com o botão "cadastrar";

4 - Agora, para assistir a entrada da Dania Mendez no BBB 23 às 15h05, é só acessar o site com seu login e senha. Você deve clicar na aba "agora na TV" na parte superior do site e então clicar na TV Globo. Pronto, é só aguardar!

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Larissa no BBB 23

Outros estrangeiros que também apareceram no BBB

Dania Mendez não é a única participante gringa que visita a casa. Em outras edições, o programa também trouxe estrangeiros para conviver com os brothers brasileiros durante algum tempo. A dinâmica mais recente foi em 2019, quando o modelo italiano Alberto Mezzetti, vencedor do Grande Fratello 2018, foi convidado.

Já a primeira vez em que isso aconteceu foi no BBB 7, em que o argentino Pablo Espósito participou do intercâmbio. Ele era participante do Gran Hermano e foi escolhido pelo público argentino para migrar para o programa brasileiro durante cinco dias.

1 - O argentino Pablo no BBB 7

2 - O angolano Ricco no BBB 9

3 - A espanhola Noemí no BBB 12

4 - A italiana Elettra no BBB 17

5 - O italiano Alberto no BBB 19

