É hoje! Que horas sai a lista do BBB 23 e como assistir

Chegou o dia em que os participantes do BBB 23 serão divulgados! Tudo irá ser revelado para o público hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro, durante a programação da Rede Globo. Agora é ficar de olho no horário em que começam os anúncios para não perder nada!

Que horas começa os anúncios dos participantes do BBB 23?

Os anúncios da lista oficial de participantes do BBB 23 começarão durante os intervalos comerciais do Encontro com Patrícia Poeta. O programa começa às 09h30, de acordo com a programação da Globo, mas o Gshow revelou que as divulgações de participantes ganharão início apenas por volta das 10h00.

Para não perder nada, é só ficar com a TV ligada no canal, a lista será divulgada durante o dia todo. Geralmente, são revelados dois nomes por vez, um do camarote e outro do time pipoca. Espera-se que sejam revelados por volta de 20 competidores, assim como nas duas últimas edições.

É comum para o reality show que as revelações sejam feitas apenas durante a programação de entretenimento do canal, como as novelas, filmes e programas da casa. Os telejornais costumam ficar fora desses anúncios. Ou seja, durante o Jornal Hoje, Jornal Nacional, entre outros, é possível que não ocorra novas divulgações. Porém, é bom ficar de olho.

Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, o anúncio terá o apresentador Tadeu Schmidt ao vivo diretamente do confinamento repercutindo cada nome. Ele estará acompanhado de Ana Clara, ex-participante do reality show e hoje apresentadora do Rede BBB.

Boninho deu spoilers dos pés dos participantes

Na quarta-feira (11), um dia antes do aguardado Big Day, Boninho resolveu dar alguns spoilers para o público e deixar todos especularem quem estará no confinamento. Por isso, ele publicou um vídeo com fotos dos pés de todos os participantes do camarote.

"Olha se da para descobrir de quem são esses pezinhos", escreveu o diretor da TV Globo no Instagram. Veja como são os pés:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Nas redes sociais, o público já opinou sobre quem estará no elenco e alguns nomes estão sendo dados como certo por alguns fãs. Com as comparações dos pés, os nomes de Bruna Griphao, Yasmin Brunet, Fred do Desimpedidos, Ingrid Silva, Gabriel Santana, Aline Wirley, Antonio (Cara de Sapato) e MC Guimé já foram citados.

Será que esse pé é da Bruna Griphao? 👀#BBB #BBB23 pic.twitter.com/rdWFbKN5qn — A ERA DA MÍDIA #BBB23 (@aeradamidia) January 12, 2023

Suposição que esse possa ser o pé de Fred dos desimpedidos. (Ex da Boca Rosa) #bbb #BBb23 pic.twitter.com/i73wLcOZAa — A ERA DA MÍDIA #BBB23 (@aeradamidia) January 12, 2023

Segundos boatos, esse seria o pé do Gabriel Santana. #BBB #BBB23 pic.twitter.com/b3meNCkDJy — A ERA DA MÍDIA #BBB23 (@aeradamidia) January 12, 2023

"Fui investigar esse pé que o Boninho postou e parece demais com os de Yasmin Brunet, os dedos grandes", especulou um fã. "E esse pé remetendo a um código de bailarina? Seria dona Ingrid Silva?", disse outro.

Fui investigar esse pé que boninho postou e parece DEMAIS com os de Yasmin Brunet, os dedos grandes #BBB #BBB23 pic.twitter.com/rDoPqXockf — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) January 12, 2023

E esse pé remetendo a um código de “bailarina”? Seria dona Ingrid Silva!? 👀✨ #BBB23 pic.twitter.com/uK8Z4U9duz — Desirré Andrade #BBB23 ✨ (@DesirreAndrade) January 12, 2023

"Aline Wirley tem uma cicatriz e muitos dizem esse ser o pé dela", comentou o jornalista conhecido como Dantinhas no Twitter. "Simplesmente eu que odeio BBB, já entrei em tudo quanto é lugar pra saber quem vai tá e pelo vídeo que o Boninho postou, parece que é real, Guimê vem aí. (Sim eu fui no insta dele procurar uma foto do pé)", também comparou outro perfil da rede social.

Aline Wirley tem uma cicatriz e muitos dizem esse ser o pé dela #BBB23 pic.twitter.com/7WJkhlwrfe — Dantas (@Dantinhas) January 12, 2023

Simplesmente eu que odeio bbb, já entrei em tudo quanto é lugar pra saber quem vai tá e pelo vídeo que o @boninho postou, parece que é real, Guimê vem aí

(Sim eu fui no insta dele procurar uma foto do pé) #BBB23 pic.twitter.com/8hGEsJbyXl — Rayssinha 👑 (@rscamposs__) January 12, 2023

⚠️ O público tá rápido hein 🗣 Já descobriram mais um pé, do Cara de Sapato. 🗣 #BBB23 pic.twitter.com/THJGZirzto — Parciais BBB 📊📱 (@parciaisgshowr7) January 12, 2023

Enquete BBB 23 da Casa de Vidro

