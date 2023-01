Veja como foi a escolha de quem está no castigo do monstro do BBB 23.

Quem está no castigo do monstro do BBB 23: os escolhidos do anjo Ricardo

O monstro nem sempre é algo muito divertido e na tarde deste sábado, 28 de janeiro, a escolha do anjo Ricardo pode ter mudado os rumos do jogo no Big Brother Brasil. O brother escolheu Domitila e Gabriel para cumprir o castigo. Veja como foi a escolha de quem está no castigo do monstro do BBB 23.

Como será o castigo do monstro do BBB 23

Gabriel Santana e Domitila receberam o castigo do monstro do BBB 22 do anjo Ricardo, que ganhou a prova do anjo. Na justificativa no ao vivo, por volta das 16 horas de sábado, o brother disse que decidiu escolher quem estava na xepa.

Os monstros terão que se fantasiar de "malas sem alça". Vestida de mala, segurando a alça que caiu, a dupla precisará, ao sinal sonoro, ir para o gramado balançar a "chatice" sem parar.

A dupla terá que usar a roupa até a formação do Paredão, na noite de domingo, 29/1. Além disso, eles perdem 300 estalecas.

O 1º castigo do monstro foi cumprido por Fred Nicácio e Marília, a primeira eliminada do BBB 23

