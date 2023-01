Quem fuma no BBB 23? Veja quem recebeu bronca do Boninho

Diretor do programa, Boninho deu uma bronca em quem fuma no BBB 23 por avaliar que os participantes estavam consumindo a nicotina em excesso. Na tarde de quinta-feira, horas antes da prova do líder, o big boss deu uma advertência para pelo menos dois participantes.

Quem são os fumantes do BBB 23?

Bruna Griphao e MC Guimê são os fumantes e o recado de Boninho foi disparado para os dois. O cantor costuma deixar o cigarro na orelha, mas depois da bronca, terá que perder o hábito.

"Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma. Quando tiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa", disse o big boss.

Assista ao momento que Boninho dá bronca em quem fuma no BBB 23

🚨AGORA: Boninho da bronca nos participantes: “Está proibido a entrada de cigarros dentro da casa. Também não é permitido usar o cigarro na orelha. Orelha não fuma”. Big Boss ainda falou que o melhor exemplo que eles podem dar, é parar de fumar. #BBB23 pic.twitter.com/gNHJnGJBGF — CHOQUEI (@choquei) January 19, 2023

Essa não é a primeira edição do Big Brother Brasil que tem fumantes. Em 2021, por exemplo, Fiuk virou meme por causa do consumo de nicotina.

PAREDÃO DO BBB 2023

O primeiro paredão do BBB 23 será no domingo, dia 22 de janeiro. O padrão do reality show segue sempre com as votações neste dia da semana e só muda quando o reality show já está no fim e o programa precisa dar uma acelerada na dinâmica dos últimos dias, que contam com mais eliminações.

