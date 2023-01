Bruna Gripao e Fred são alguns dos nomes do camarote do BBB 23 - Foto: Reprodução/Instagram/@brunagriphaoo/@fred

Quem são os famosos do BBB 23: quem é quem no camarote do BBB

A lista de participantes do camarote do Big Brother Brasil é sempre a mais discutida pelo público. Gera burburinho, expectativa, especulações e vez ou outra surpreende. Os nomes do BBB 23 foram revelados oficialmente nesta quinta-feira (12) e agora os fãs do reality show já conseguem decidir para quem irá a torcida.

Aline Wirley - famosos do BBB 23

A cantora de 41 anos de idade ficou conhecida no país décadas atrás, quando fez sucesso com o grupo Rouge. Aline Wirley tinha apenas 18 anos na época e ganhou hits que fizeram barulho pelo Brasil e são lembrados até hoje, como Ragatanga e Um Anjo Veio me Falar.

Depois que o grupo chegou ao fim, em 2006, ela se aventurou na vida de cantora solo. Em 2020, ela lançou duas produções, o álbum Indômita e o EP Curva do Rio. Ela é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho.

Bruna Gripao no camarote do BBB 23

Bruna Gripao é conhecida por ser atriz e já ter dado às caras em várias obras da TV Globo. A jovem de 23 anos é do Rio de Janeiro e já namorou com o surfista Gabriel Medina. Atualmente, ela aparenta estar solteiríssima, o que pode causar no confinamento do BBB 23.

Entre seus trabalhos mais recentes, a integrante do camarote esteve na novela Nos Tempos do Imperador, como a princesa Leopoldina. Ela tem 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

Fred, ex de Boca Rosa está no camarote do BBB 23

Fred, muito conhecido por quem acompanha o mundo do futebol, também está confirmado na temporada. O apresentador e influenciador digital tem mais de 9 milhões de fãs no Instagram e também é lembrado pelo relacionamento que teve com Boca Rosa, a empresária Bianca Andrade, com quem tem um filho, o pequeno Cris.

Domitila Barros - famosos do BBB 23

Domitila Barros é mais uma participante do camarote. Natural de Recife, ela tem 38 anos, é modelo e ativista social. Domitila foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Ela também é atriz e é formada em Serviço Social, com mestrado em Ciências Políticas e Sociais.

Antônio "cara de sapato" Jr

Antonio Cara de Sapato tem 32 anos de idade e é lutador de MMA. Ele participou da terceira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF), no qual foi campeão, o que projetou sua carreira tanto no Brasil quanto fora dela.

Fred Nicácio - famosos do BBB 23

Fred Nicácio também é do camarote. O médico e apresentador é bastante conhecido por causa do reality show Queer Eye Brasil, da Netflix. Natural de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, ele mora atualmente no interior de São Paulo ao lado do marido.

Key Alves - famosos do BBB 23

Key Alves tem 23 anos de idade, é atleta e também influenciadora digital. A jovem é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo nas redes sociais. Só no Instagram são mais de 7 milhões de fãs. Ela é natural de Bauru, cidade do interior de São Paulo, e hoje é contratada pelo Osasco. Ela já foi campeã sul-americana sub-18 com a Seleção Brasileira.

Marvilla - famosos do BBB 23

Marvilla tem 23 anos de idade, é cantora e é do Rio de Janeiro. Em 2016, aos 16 anos, ela participou do The Voice Brasil, projeto que lançou sua carreira em todo o país. Antes disso, ela cantava em igrejas e festas. Ela já teve parcerias com grandes nomes da música, como Belo, Péricles e Xande de Pilares e esteve em 2022 no Rock in Rio, como atração do palco Espaço Favela.

Gabriel Santana

Gabriel Santana é ator, tem 23 anos de idade e está solteiro. Bissexual, o rapaz disse que procura pelo menos beijar alguém no confinamento. Ele é bastante conhecido por ter interpretado Mosca na nova versão de Chiquititas do SBT e recentemente esteve nas telinhas da Globo como o personagem Renato de Pantanal.

MC Guimê

MC Guimê foi a última divulgação da lista do camarote do BBB 23 e o participante já era cotado há tempos nas listas que especulavam os nomes da edição. Natural de Osasco, em São Paulo, o cantor e compositor é casado com a cantora Lexa. Eles se separaram brevemente em 2022, mas dois meses depois anunciaram retorno.

Como vai ser o BBB 23?

O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro na faixa das 22h00 na TV Globo, depois da novela Travessia. O reality show tem novamente Tadeu Schmidt como apresentador. O jornalista assumiu o cargo em 2022 e virou um queridinho do público nas redes sociais.

A temporada de 2023 trouxe algumas novidades, como o maior prêmio da história. Agora, quem vencer o programa leva uma quantia acima do R$ 1,5 milhão que já era oferecido, pois será possível aumentar o prêmio com o desempenho dos brothers e sisters nas provas de liderança e do anjo durante o jogo.

Além, esta edição será a primeira em que os brothers poderão dar lances em um leilão semanal com as estalecas. Esse leilão irá permitir que alguém ganhe um card do poder, que será uma espécie de vantagem coringa. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que o maior lance ganha, mas se houver empate, quem chegou ao confessionário primeiro para fazer seu lance, leva o prêmio.

Outra novidade deste BBB foi a casa de vidro, que pela primeira vez começou antes da estreia do reality show. Gabriel, Paula, Manoel e Giovanna competiram durante 2 dias e no final da votação, o público deu as vagas na edição para Gabriel e Paula, que se tornaram os primeiros participantes da edição.

Entre os quadros, os amados Big Terapia (de quarta-feira) e o CAT BBB (de terça-feira) estarão de volta. Paulo Vieira continua entrevistando os eliminados em quadro de humor e Dani Calabresa permanece repercutindo os principais momentos da casa antes das eliminações. Também haverá um novo quadro, da ilustradora Rafaella Tuma, que transformará em animações os principais acontecimentos do programa.

