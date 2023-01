Quem vai sair hoje do BBB 23 entre Fred Nicácio e Marília? Confira os percentuais dos brothers nas parciais - Foto: Reprodução/Globo

Quem vai sair hoje do BBB 23: resultado do primeiro paredão, segundo a enquete

Fred ou Marília? A pergunta que não quer calar é quem vai sair hoje do BBB 23. O jogo vai terminar para um deles ainda hoje, quinta-feira (26), enquanto o outro poderá retornar ao confinamento e ainda terá vantagem nas próximas etapas do reality show.

Quem vai sair hoje do BBB 23 entre Marília e Fred?

Apesar de ter se tornado um favorito entre o público nos últimos dias e ganhado uma chuva de memes, Fred Nicácio não está totalmente salvo deste paredão. Por enquanto, a votação aparenta estar dividida e o médico aparece salvo em uma parcial, já na outra é apontado como eliminado.

Como votar no Gshow

O processo para votar na enquete oficial do reality show e decidir de fato quem vai sair hoje do BBB 23 é bem simples e não leva mais que alguns minutos. A única obrigatoriedade é ter uma conta no site da Globo para poder acessar a enquete e ter seu voto validado.

Passo 1: acesse https://gshow.globo.com/, clique em "entrar" na aba superior direita e depois em "cadastre-se";

Passo 2: informe seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Para terminar o processo, clique na cixinha que aceita os termos de uso e política de privacidade e depois aperte o botão "cadastrar";

Passo 3: agora que você já tem sua conta, é só acessar a página do Big Brother Brasil no site do Gshow na aba Menu. Se quiser ir direto para lá, é só usar o endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: clique na enquete "quem você quer eliminar do BBB 23" e depois selecione Fred Nicácio ou Marília;

Passo 5: para finalizar, aperte a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado. Se quiser votar mais vezes, é só clicar no botão "votar novamente".

