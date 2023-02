Terceiro Paredão BBB 23: Tina deve sair com maior rejeição da edição

Tina está no terceiro paredão do BBB 23 com Gabriel Santana e Cezar, mas o cenário é desfavorável para a analista de marketing. Desde o início da votação das enquetes extraoficiais, a sister lidera com a maioria dos votos e pode deixar a casa mais vigiada do Brasil com a maior rejeição da temporada até agora.

Como está a votação do terceiro paredão do BBB 23?

A votação do terceiro paredão do BBB 23 indica a saída de Tina. A enquete do UOL aponta que a sister pode deixar o confinamento com rejeição de 63,02%, se o número se manter até amanhã.

O resultado se mantém estável desde a abertura da enquete na noite do último domingo, 5, quando ela, Cezar Black e Gabriel Santana foram indicados ao paredão. Essa é a primeira berlinda da modelo, enquanto o enfermeiro enfrenta a votação popular pela segunda semana consecutiva.

Tina é uma das participantes que mais dividem a opinião da casa e também do público. Alguns internautas apontam que a sister é grossa com os demais brothers, enquanto outros acreditam que esse é apenas seu estilo de jogo. A modelo entrou no BBB 23 ao lado de Mc Guimê, sua dupla na primeira semana, com quem logo começou a falar sobre game.

Atualmente, ela faz parte do grupo Deserto que perdeu um membro na última semana e pode perder mais um caso a porcentagem de votos se mantenha a mesma até o encerramento dos votos amanhã.

Cezar Black e Gabriel Santana, ambos do quarto Fundo do Mar, devem seguir na competição. O enfermeiro e o ator somam apenas 22,45% e 14,53%, respectivamente, no terceiro paredão.

VOTAÇÃO EM TEMPO REAL - BBB 23

Quem já saiu do BBB 23?

Até agora, dois brothers já deixaram o BBB 23. A primeira eliminada foi Marília, que deixou o programa em uma disputa contra Fred Nicácio com 52,70%, enquanto o médico recebeu 47,30%. A berlinda aconteceu em duas partes, após os dois serem escolhidos para passar dois dias no Quarto Secreto.

O segundo paredão do BBB 23 também foi bastante acirrado, apesar das polêmicas envolvendo Gabriel. O modelo deixou o programa com 53,3% dos votos em uma disputa contra Domitila, que somou 48,09%. Cezar foi coadjuvante e recebeu apenas 0,61%.

Se Tina manter a mesma porcentagem de votos da parcial, é possível que a sister deixe o programa com a maior rejeição da temporada já que os dois primeiros paredão tiveram resultados acirrados.

Quando é a eliminação?

A terceira eliminação do BBB 23 acontece nesta terça-feira, 7, a partir das 22h25, horário de Brasília. O público pode continuar votando até o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a votação do Gshow durante o programa ao vivo.

Após o fim do programa na Globo, o eliminado da semana participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Na quarta, quem deixar a casa mais vigiada toma um café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você.

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder Gustavo

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira: festa

Sábado: Prova do Anjo

Domingo: formação de paredão e Prova Bate e Volta

Segunda-feira: jogo da discórdia