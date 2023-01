Primeira festa do BBB 23 foi com a Anitta - Foto: Globoplay/reprodução

Zero Tik Tok: dança estranha da Amanda do BBB 23 bomba

A primeira festa do BBB 23 teve show da Anitta e ninguém ficou parado na pista. Mas em tempos de dancinhas do Tik Tok, o que chamou a atenção foram os "passinhos" da Amanda Meirelles, 31 anos, integrante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil, ela é médica intensivista.

A paranense tem caído na do público com problemas de "gente como a gente". A participante já revelou que está endividada e deve meio milhão de reais ao Fies, e ainda por cima escondeu dos pais que entraria para o reality.

Na web a identificação dos fãs do programa foi grande.

Memes do BBB 23

Uma pessoa que vai para o BBB escondido dos pais e dança assim em rede nacional só pode ser gente boa. Tô rendido hahaha #BBB23 pic.twitter.com/QrFwOrJVQm — Jan (@JeanBarroso_) January 19, 2023

Amanda do BBB:

dança desengonçada

devendo pro FIES

fofoqueira

médica e humana

atrapalhada

todos requisitos pra ser a mulher mais legal da casa, tô adorando #BBB23 — alanah (@alanahtramasoli) January 19, 2023

já escolhi minha fav do BBB: Amanda

motivo: ela dança igual a mim — ale (@alesvieira_) January 19, 2023

vi notícias do bbb ontem e estou em choque com tanto conteúdo de adultos enjaulados tem a amanda la representando nois que não sabe as dança do tiktok e dança desengonçado ✊😔 somos resistência — joão (@joaocarvalhoart) January 19, 2023

Amanda do BBB 23 tem namorado?

Além da performance na pista de dança, nas últimas 24 horas virou notícia que a Amanda tem namorado fora da casa, embora ela tenha anunciado na estreia do programa que estava solteira. De acordo com a sister, o antigo relacionamento chegou ao fim ao descobrir uma traição.

A especulação começou quando a ex-sogra da participante do "BBB 23" teria compartilhado fotos dela ao lado de um rapaz nas redes sociais.

Em nota, a assessoria da participante afirmou que ela está solteira."Viemos por meio desta reforçar a informação de que a p-articipante do "BBB 23" Amanda Meirelles está solteira. Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusive já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento", diz a nota.