Babu pode ser expulso após sugerir plano para expulsar Ana Paula Renault do BBB 26

Na quarta-feira, 25 de fevereiro, Babu foi atrás dos rivais Cowboy, Jonas, Marciele, Gabriela e Jordana para pedir o improvável: unir forças contra Ana Paula Renault e Milena. O ator sugeriu que os brothers fiquem em silêncio e ignorem Ana Paula, na tentativa de irritar a sister e, quem sabe, cavar uma expulsão.

Nas palavras de Babu, a estratégia “é vir pra debaixo do edredom e cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão”. Ele se referia ao caso de Wanessa Camargo, expulsa do BBB 24 após bater na perna de Davi, enquanto ele dormia após uma festa.

Mas o que Babu talvez não saiba, ou não se lembre, é que a produção explica regras básicas de convívio antes do confinamento. Entre elas, uma é clara: não é permitido planejar ou instigar a expulsão de um participante.

Regras do BBB

No BBB, o Paredão não é o único caminho para a rua. Enquanto uns esperam o discurso de eliminação no gramado, outros saem pela porta lateral sem nem tempo de se despedir. O manual de regras do reality é rígido e, quando o “Big Boss” perde a paciência, a desclassificação é imediata. O público já aprendeu: levantou a mão ou passou do ponto na convivência, o jogo acaba na hora.

A regra mais clara de todas é sobre agressão física. Não existe “foi sem querer” ou “era só brincadeira”. Se encostou no outro de forma agressiva, está fora. Ana Paula Renault sentiu isso na pele no BBB 16, após dar um tapa em Renan durante uma festa e acordar sendo chamada ao confessionário. O mesmo destino teve Hariany no BBB 19, que empurrou a amiga Paula na véspera da final e perdeu a chance de disputar o prêmio. Mais recentemente, Maria, do BBB 22, deu adeus ao programa depois de acertar um balde na cabeça de Natália em um Jogo da Discórdia que passou dos limites.

Mas o rigor não para na violência física. Atitudes que ferem a integridade sexual e emocional também rendem expulsão. No BBB 23, MC Guimê e Cara de Sapato foram retirados ao vivo após insistências e contatos físicos sem o consentimento da mexicana Dania Mendez. Anos antes, no BBB 12, Daniel já havia sido retirado por suspeita de abuso contra uma participante alcoolizada. O clima pesado também tirou Marcos Harter do BBB 17, depois que a produção identificou agressividade psicológica e física contra Emilly em uma sequência de brigas.

Outro detalhe importante é que o programa também condena quem joga sujo para tirar o rival do sério. Provocar intencionalmente uma agressão para “causar” a expulsão de um colega pode render punições graves ou até o mesmo destino de quem bateu. O jogo é de convivência, e instigar a violência ou colocar o outro em uma situação de risco deliberado para forçar a quebra de regras não é tolerado pela direção.

Além dos casos famosos, o “livrinho” do programa prevê expulsão para quem quebra equipamentos, tenta esconder o áudio do microfone de propósito ou busca contato com o mundo de fora. Quando a situação aperta, a direção revisa as imagens de todos os ângulos e consulta médicos e advogados antes de bater o martelo. Para quem fica na casa, o anúncio é sempre um choque que muda o rumo de toda a edição.

Veja também: