Confira o gabarito prova do líder do BBB 26 hoje

Acontece agora no BBB 26 a sexta disputa da prova do líder da edição. Após uma semana intensa, com muitas brigas, os brothers terão que suar a camisa para ter a chance da imunização da liderança. Por isso, a prova é dividida em duas etapas nesta quinta, dia 26. Confira:

Depoimento 1 – Resposta: B – Investimento numa Aposentadoria Imobiliária

Depoimento 2 – Resposta: C – Um carro

Depoimento 3 – Resposta: C – Uma fertilização in vitro

Depoimento 4 – Resposta: A – Reforma da casa da família

Depoimento 5 – Resposta: B – Investimento com a venda de cartas contempladas

Depoimento 6 – Resposta: D – Uma casa próximo ao mar

Depoimento 7 – Resposta: C – Um carro 0 Km

Depoimento 8 – Resposta: A – Uma casa

Depoimento 9 – Resposta: D – Uma festa de casamento

Depoimento 10 – Resposta: C – Os custos do parto

Depoimento 11- Resposta: A – Uma casa no litoral

Depoimento 12 – Resposta: D – Uma frota de caminhões

Depoimento 13 – Resposta: B – Um imóvel

Depoimento 14 – Resposta: A – Viagem com a família ao exterior

Participam da disputa: Ana Paula, Babu, Juliano, Milena, Boneco, Samira, Solange, Jonas, Cowboy, Gabriela, Jonas, Marciele e Breno.

A prova será finalizada na noite dessa quinta-feira.

Prova do líder

A quinta-feira é considerada o divisor de águas no Big Brother Brasil. É o dia em que o reinado anterior se encerra e uma nova configuração de jogo começa a ser desenhada. A Prova do Líder é o evento mais importante da semana, pois define quem terá o controle das principais decisões da casa nos dias seguintes.

O vencedor da prova não ganha apenas o direito de dormir em uma cama confortável e ter fotos da família no quarto. O cargo de Líder carrega funções estratégicas que impactam diretamente a permanência dos outros jogadores.

Indicação direta: O Líder tem o dever de enviar um participante para o Paredão. Essa indicação é soberana e o escolhido não tem a chance de disputar a prova Bate-Volta.

Divisão entre VIP e Xepa: É o Líder quem decide quem comerá do lado privilegiado da cozinha e quem enfrentará as restrições alimentares da Xepa.

Imunidade: O detentor do colar fica protegido dos votos da casa, garantindo mais uma semana de permanência no reality.

Poder do Veto: Na semana seguinte à sua vitória, o Líder geralmente tem o direito de impedir que um ou mais adversários participem da nova disputa.

As provas são planejadas para testar diferentes capacidades dos participantes. A cada semana, a produção alterna o estilo da competição para garantir que todos os perfis de jogadores tenham chances de vitória.

São as mais aguardadas e testam os limites físicos e psicológicos. Os competidores precisam manter posições desconfortáveis, enfrentar variações climáticas ou realizar tarefas repetitivas por longas horas. Vence quem permanecer por último na disputa.

Exigem coordenação motora, pontaria ou velocidade. Podem envolver circuitos de obstáculos, montagem de quebra-cabeças ou jogos de arremesso que demandam foco e calma sob pressão.

Nestes casos, a estratégia ou o acaso dominam. Podem ser dinâmicas de tabuleiro, escolha de chaves ou caminhos aleatórios onde o desempenho físico não influencia o resultado final.

Após a definição do vencedor, o novo Líder realiza a cerimônia de divisão das pulseiras do VIP. Em seguida, ele recebe a chave do Quarto do Líder, onde tem acesso a um monitor para espiar conversas dos outros participantes em momentos limitados, além de ganhar uma festa exclusiva em sua homenagem durante a semana.