Mais cedo: que horas é a prova do líder hoje no BBB 26 hoje e como assistir ao vivo

A disputa pela liderança vai começar na tarde desta quinta-feira, 26 de fevereiro. Quem vencer ganha a imunidade, vai para o VIP com seus favoritos da casa, e faz a principal indicação do paredão. Abaixo, veja que horas é a prova do líder no BBB 26 hoje, que será realizada em duas etapas.

A prova do líder do BBB 26 hoje, quinta, 26, deve começar entre 13h e 15h. Embora a emissora não tenha relevado a programação, tradicionalmente a prova terá início após o almoço e poderá ser acompanhada ao vivo pelo pay-per-view do Globoplay.

De acordo com Tadeu Schimidt, a Prova do Líder vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa classificatória vai ser feita durante a tarde com transmissão ao vivo para assinantes. Para assistir a prova em tempo real é necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay. As câmeras são disponibilizadas na aba ‘BBB’. Quem não for assinante pode assistir os melhores momentos da disputa na edição do programa que será exibida na parte da noite, após Três Graças.

O apresentador também revelou que a sexta-feira (27) reserva uma dinâmica de tirar o sono dos participantes. A novidade está diretamente ligada à “informação privilegiada” conquistada por Alberto Cowboy no Ganha-Ganha.

Sem que os brothers saibam os detalhes operacionais, Tadeu adiantou para o público como funcionará o próximo “xeque-mate” do reality:

“Eles não podem saber mais detalhes ainda, mas eu já adianto para vocês. Na sexta, vai ter uma dinâmica e, como consequência, uma pessoa vai ser obrigada a viver na parte externa da casa. No domingo, essa mesma pessoa vai emparedar alguém”, disparou o apresentador.

Até o momento, o posto mais alto do BBB 26 já foi ocupado por Cowboy, Babu, Maxiane e Jonas. A liderança garante não apenas o quarto exclusivo, mas o poder de indicar um adversário direto ao paredão.