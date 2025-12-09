Nivea, McDonald’s e patrocinadores do BBB 26

O Big Brother Brasil, um dos programas de maior audiência e repercussão da televisão brasileira, vai começar sua nova edição com o bolso cheio. O BBB 26 deve somar R$ 1,3 bilhão com as cotas dos seus patrocinadores, que neste tem a estreia de algumas marcas, como a Nivea.

Quem são os patrocinadores do BBB 26?

O BBB 2026 já movimenta o mercado publicitário. Assim como nos anos anteriores, os patrocínios do BBB são divididos por cotas, chamadas de Big, Camarote e Brothes, com quatro marcas em cada categoria. A Globo colocou 18 cotas à venda e 14 delas já foram fechadas. A projeção interna é que a próxima edição ultrapasse R$ 1,3 bilhão em faturamento.

A lista de marcas que voltam ao reality segue robusta. Amstel e McDonald’s mantêm presença contínua há seis temporadas. Mercado Livre e Ademicon renovaram mais uma vez e chegam ao quarto ano seguido. CIF, iFood e Electrolux, que entraram no BBB 24, seguem no projeto, assim como a Ajinomoto, presente desde 2025.

Entre as novidades da edição, aparecem Mercado Pago, Betano, TIM, MRV e Nivea, que estreiam no grupo de patrocinadores.

Além dos patrocinadores, a dinâmica do programa terá novidades em 2026, começando pela escolha de dez participantes. Eles serão escolhidos por meio da Casa de Vidro, sendo dois de cada região do Brasil (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul).

Tadeu Schmidt continua na apresentação do programa pelo quinto ano consecutivo. Gil do Vigor e Ceci Ribeiro comandarão o Bate-Papo BBB, com entrevistas com os eliminados nas transmissões do gshow e Globoplay.