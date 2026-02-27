Quanto tempo dura o paredão falso no BBB 26 e como vai ser a dinâmica

O big boss avisou e agora é realidade: vai ter paredão falso no BBB 26. Neste domingo, 1 de março, será formada uma berlinda de mentirinha, e na terça, 4 o falso eliminado será mandado para um QG. No BBB 16, Ana Paula Renault foi para o quarto secreto e protagonizou um dos momentos mais mmoráveis do programa.

Como será o paredão falso no BBB 26

A dinâmica vai começar com os participantes fazendo a Prova do Líder e em seguida começará uma votação. Como já aconteceu em outras edições, o falso eliminado é levado a um quarto separado do restante da casa e de lá ele pode acompanhar o que acontece na casa. Tradicionalmente, o eliminado volta do do paredão falso após dois dias. É o tempo suficiente para o participante ter acesso a informações privilegiadas e voltar a tempo de dinâmicas da semana.

“Já teremos o emparedado pelo Exilado, o Líder vai emparedar outro participante, o mais votado pela casa vai para o Paredão e a pessoa emparedada pelo Líder vai dar um Contragolpe. Três pessoas jogam a Prova Bate e Volta e uma se salva. Temos, assim, um Paredão triplo”.

“Na terça-feira, a gente vai fazer uma Eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e depois volta imune para a casa”, explicou Tadeu Schimidt.

A boa notícia é que o público também deverá participar do game. A votação para decidir que cairá no paredão falso deve ser decidida no Gshow, assim como ocorre nos paredões tradicionais.

No BBB 21, Carla Diaz foi eliminada em um paredão com Caio, João e Arthur, e foi levada para um quarto e regressou ao confinamento vestida de dummie. A atriz permaneceu mais duas semanas na casa e depois foi realmente eliminada em uma berlinda contra Rodolffo e Fiuk.

Quem do BBB foi para o paredão falso no BBB?