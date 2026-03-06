Quem ainda está na prova do líder: apenas 2 duplas seguem na competição do BBB 26

A Prova do Líder do BBB 26 continua nessa sexta-feira (6) com duas duplas ainda na disputa. Na 17ª troca de posição do desafio de resistência, os brothers precisam equilibrar uma bolinha em um prato enquanto um dos participantes pressiona um botão hipersensível do outro lado do Provôdromo.

Quem ainda disputa a prova do líder?

1 – Na prova: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

2 – Na prova: Breno e Leandro

3 – Eliminada (1ª): Milena e Ana Paula

4 – Eliminada (2ª): Chaiany e Gabriela

5 – Eliminada (3ª): Babu Santana e Solange Couto

6 – Eliminada (4ª): Juliano Floss e Samira

7 – Eliminada (5ª): Marciele e Jordana

Como funciona a prova

A 8ª Prova do Líder do BBB 26 é uma disputa de resistência em duplas. As regras foram apresentadas por Tadeu Schmidt antes do início: um integrante de cada dupla deve pressionar um botão extremamente sensível sem parar do lado esquerdo do Provôdromo, enquanto o parceiro equilibra uma barra com um prato do lado direito.

No prato, há um imã na parte inferior que não pode encostar no chão. A prova começou sem bolinha, mas ao longo das horas o grau de dificuldade foi aumentando, e agora, na 17ª rodada, os brothers precisam equilibrar também uma bolinha sobre o prato durante as trocas de posição.

O que elimina um brother da prova do líder

Deixar a bolinha cair do prato

Deixar o imã encostar no chão

Sentar-se durante a disputa

Não concluir a troca dentro do tempo determinado

Soltar o botão fora do momento autorizado

Qualquer atitude considerada irregular pela direção da prova

A madrugada foi tensa

Enquanto os quatro brothers resistiam no Provôdromo, os eliminados da prova do líder acompanhavam a disputa e aproveitavam para trocar farpas. Ana Paula Renault mirou nos rivais com uma alfinetada de peso.

“Quem achou que não fez m*rda, pesou a mente do ladrão a volta do Breno.”, disse Ana Paula Renault Já o clima entre Gabriela e Juliano Floss explodiu em bate-boca. A vendedora ambulante comentou sobre o Paredão e o Queridômetro com a atendente de bar, e o dançarino não perdeu a oportunidade de ironizar: chamou o episódio de “Paredão dos sonhos” e foi direto ao ponto.

“Fica o dia inteiro de falsidade, fazendo papinho de comadre e quer ver os outros no Paredão.”, disparou Juliano Floss. Gabriela respondeu sem recuar: “Eu não vou te tratar mal, mas aqui é um jogo. Entre os meus e os outros.” Mais tarde, o brother voltou a alfinetar a paulista.

O que está em jogo

Vencer a prova do líder do BBB 26 nesta semana tem peso dobrado: a liderança será dividida entre os dois integrantes da dupla vencedora, conforme anunciado por Tadeu Schmidt. Os dois novos líderes terão direito ao Quarto do Líder, benefícios exclusivos e, principalmente, poder de indicação direta ao Paredão, o que pode mudar completamente o rumo do jogo.

A dinâmica da semana também inclui Contragolpe e a possibilidade de consenso entre Anjo e Monstro, o que torna a liderança ainda mais estratégica. Quem ganhar a prova sai da mira do grupo adversário e passa a ditar as regras da semana.

Tadeu Schmidt deixou claro ao público que não haverá desempate, independentemente de quanto tempo a prova durar. “Enquanto tiver gente resistindo, tem prova”, declarou o apresentador. Isso significa que, se as duas duplas seguirem firmes, a disputa pode se estender até o próximo programa ao vivo, nesta sexta-feira.

Com o resultado da prova do líder do BBB 26 ainda em aberto, a formação do Paredão desta semana permanece incerta. Qualquer dupla que vencer terá nas mãos a indicação direta e, dependendo das alianças formadas, o Contragolpe pode ser acionado para salvar ou expor um terceiro brother.

O programa ao vivo desta sexta (6) deve revelar o vencedor da liderança em dupla, além de anunciar as próximas etapas da semana. Acompanhe o Portal de Realities para todas as atualizações em tempo real.