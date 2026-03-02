Quem está no paredão falso: acompanhe a votação

Está sendo formada na noite deste domingo, 1 de março, uma berlinda de mentirinha, e três participantes vão para o paredão falso do BBB 26. A votação no Gshow será aberta e, na noite de terça-feira, 3 de março, o público vai saber quem passará um breve momento fora da casa, mas de olho em tudo que estará rolando no confinamento.

Quem está no paredão falso do BBB 26

A formação da berlinda começou com Cowboy imunizando Jonas. A Líder Samira indicou Jornada, que não tem direito a bate e volta. Jordana puxou Breno.

Breno, Jordana e Cowboy no paredão.

Confira quem votou em quem:

Alberto Cowboy em Breno

Ana Paula Renault em Marciele

Babu Santana votou em Marciele

Breno votou em Marciele

Chaiany votou em Marciele

Gabriela votou no Breno

Jordana Morais votou em Breno

Juliano Floss votou em Marciele

Leandro votou em Marciele

Marciele Albuquerque votou em Breno

Milena Moreira votou em Marciele

Jonas votou em Breno

Solange Couto votou em Marciele

O mais votado até a terça, dia 3 de março, irá para um quarto secreto e vai assumir o modo “Big Boss” temporariamente. O brother ou sister ficará em um QG tecnológico com telas de alta definição e poderá interferir diretamente na rotina dos confinados.

Como votar no paredão falso do Gshow

Apenas a votação oficial do BBB 26 conta para a eliminação (ou, neste caso, para a ida ao Quarto Secreto), então é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções: o site e o aplicativo oficial. Para ambos, será necessário ter uma conta Globo para que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Passo a passo para votar pelo site:

Acesse o endereço https://gshow.globo.com/ e vá em “entrar”, na lateral superior direita.

Clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento.

Crie uma senha de 8 a 15 dígitos e selecione as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso”.

Após o cadastro, clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site.

Clique na votação do BBB 26 (a enquete será a primeira opção nesta aba).

Confira os nomes e fotos dos emparedados e escolha em quem vai votar.

Clique no nome do participante escolhido, confirme a seleção e clique na verificação de robôs.

Atenção: Em 2026, o sistema valida o Voto Único, permitindo apenas um voto por CPF. Certifique-se de estar logado corretamente para que sua escolha seja registrada.

Que dia acaba o BBB 26

O BBB 26 tem previsão de encerramento para o dia 21 abril de 2026. O prêmio deste ano é o maior de todos os tempos, totalizando R$ 5,4 milhões. Além do valor em dinheiro, o vencedor leva um carro 0km e diversos prêmios acumulados durante as provas.