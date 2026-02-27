Quem ganhou a Prova do Líder hoje BBB 26: conheça a 6ª disputa

Nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, vamos conhecer quem ganhou a prova do líder BBB 26. A disputa começou na tarde e tem na final Samira, Jonas, Milena, Solange, Breno, Leandro e Babu. Acompanhe em tempo real.

Em andamento

Samira: 110 pontos

Milena: 40

Solange: 25

Babu: 40

Breno: 50

Jonas: desclassificado

Samira é a nova líder do BBB 26

Prova do Líder do BBB 26

A dinâmica será dividida em sete duelos. Em cada confronto, os brothers precisam lançar bolinhas por um tobogã, mirando um alvo giratório com diferentes pontuações. Cada jogador começa com três bolinhas. Vence quem somar mais pontos. Antes dos duelos, uma dinâmica extra pode mudar o rumo da disputa e garantir vantagem a um dos competidores.

Antes de cada duelo, a dupla assiste a um depoimento e precisa apertar uma botoeira assim que a pergunta aparecer na tela. Quem apertar primeiro deve responder corretamente qual sonho foi realizado na história exibida.

Se acertar, garante uma bolinha extra e, portanto, um lançamento a mais no duelo. Se errar, a vantagem passa automaticamente para o adversário.

Há ainda uma regra importante: apertar o botão antes da pergunta aparecer significa “queimar a largada”, e a bolinha extra vai direto para o rival.

Nos duelos, um jogador fará três lançamentos, enquanto o outro poderá fazer quatro, caso tenha conquistado a vantagem. Quem marcar mais pontos avança para a grande final da noite.

Gabarito da Prova do Líder

Depoimento 1 – B: Investimento numa aposentadoria imobiliária

Depoimento 2 – C: Um carro

Depoimento 3 – C: Uma fertilização in vitro

Depoimento 4 – A: Reforma da casa da família

Depoimento 5 – B: Investimento com a venda de cartas contempladas

Depoimento 6 – D: Uma casa próxima ao mar

Depoimento 7 – A: Viagem com a família ao exterior

Depoimentos extras

Depoimento 8 – A: Uma casa

Depoimento 9 – D: Uma festa de casamento

Depoimento 10 – C: Os custos do parto

Depoimento 11 – A: Uma casa no litoral

Depoimento 12 – D: Uma frota de caminhões

Depoimento 13 – B: Um imóvel

Depoimento 14 – C: Um carro 0 km

Com a fase classificatória definida, os sete finalistas voltam ao jogo no programa ao vivo. É ali que a liderança da semana será decidida e, com ela, novas alianças, estratégias e possíveis alvos para o próximo Paredão.

Cronograma da semana

Sexta-feira (27/02): Prova do líder

Sábado (28/02): Festa

Sábado (28/02): Prova do anjo

Domingo (01/03): Formação do paredão

Segunda (02/03): Sincerão

Terça (01/03): Eliminação do paredão falso