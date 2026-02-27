Quem ganhou a Prova do Líder hoje BBB 26: conheça a 6ª disputa

Nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, vamos conhecer quem ganhou a prova do líder BBB 26. A disputa começou na tarde e tem na final Samira, Jonas, Milena, Solange, Breno, Leandro e Babu. Acompanhe em tempo real.
- Em andamento
- Samira: 110 pontos
- Milena: 40
- Solange: 25
- Babu: 40
- Breno: 50
- Jonas: desclassificado
Samira é a nova líder do BBB 26
Prova do Líder do BBB 26
A dinâmica será dividida em sete duelos. Em cada confronto, os brothers precisam lançar bolinhas por um tobogã, mirando um alvo giratório com diferentes pontuações. Cada jogador começa com três bolinhas. Vence quem somar mais pontos. Antes dos duelos, uma dinâmica extra pode mudar o rumo da disputa e garantir vantagem a um dos competidores.
Antes de cada duelo, a dupla assiste a um depoimento e precisa apertar uma botoeira assim que a pergunta aparecer na tela. Quem apertar primeiro deve responder corretamente qual sonho foi realizado na história exibida.
Se acertar, garante uma bolinha extra e, portanto, um lançamento a mais no duelo. Se errar, a vantagem passa automaticamente para o adversário.
Há ainda uma regra importante: apertar o botão antes da pergunta aparecer significa “queimar a largada”, e a bolinha extra vai direto para o rival.
Nos duelos, um jogador fará três lançamentos, enquanto o outro poderá fazer quatro, caso tenha conquistado a vantagem. Quem marcar mais pontos avança para a grande final da noite.
Gabarito da Prova do Líder
Depoimento 1 – B: Investimento numa aposentadoria imobiliária
Depoimento 2 – C: Um carro
Depoimento 3 – C: Uma fertilização in vitro
Depoimento 4 – A: Reforma da casa da família
Depoimento 5 – B: Investimento com a venda de cartas contempladas
Depoimento 6 – D: Uma casa próxima ao mar
Depoimento 7 – A: Viagem com a família ao exterior
Depoimentos extras
Depoimento 8 – A: Uma casa
Depoimento 9 – D: Uma festa de casamento
Depoimento 10 – C: Os custos do parto
Depoimento 11 – A: Uma casa no litoral
Depoimento 12 – D: Uma frota de caminhões
Depoimento 13 – B: Um imóvel
Depoimento 14 – C: Um carro 0 km
Com a fase classificatória definida, os sete finalistas voltam ao jogo no programa ao vivo. É ali que a liderança da semana será decidida e, com ela, novas alianças, estratégias e possíveis alvos para o próximo Paredão.
Cronograma da semana
Sexta-feira (27/02): Prova do líder
Sábado (28/02): Festa
Sábado (28/02): Prova do anjo
Domingo (01/03): Formação do paredão
Segunda (02/03): Sincerão
Terça (01/03): Eliminação do paredão falso