BBB21: Big Fone vai tocar três vezes de novo no reality

Boninho, diretor-geral do BBB21, confirmou na noite desta terça-feira (2) que o Big Fone vai tocar novamente na casa mais vigiada do Brasil. A mente brilhante por trás do Big Brother Brasil não deu detalhes de como a dinâmica funcionará na segunda semana do reality show.

Big Fone no BBB21

Em mensagem no Instagram, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, anunciou. “@rafaelportugaloficial olha só! Essa semana tem bigfone tocando 3 vezes de novo!! Veja se não erra dessa vez!!!!!”, brincou o diretor do BBB21.

O público vai conhecer os comandos do Big Fone entre os episódios de quarta (3) e quinta-feira (4). Assim como aconteceu na semana passada, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, explicará a dinâmica da vez. Na semana de estreia, o Big Fone tocou e definiu o primeiro emparedado da edição: Sarah.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na dinâmica, o primeiro toque do aparelho pediu para que João Luiz, que atendeu a ligação, indicasse três pessoas ao paredão. Arcrebiano, Sarah e Rodolffo foram os escolhidos. Já na segunda chamada, Arcrebiano atendeu e teve que salvar um dos três da berlinda. Ele se salvou. O telefone tocou novamente, e Arcrebiano atendeu. A voz misteriosa pediu para salvar mais um do paredão e Rodolffo foi o escolhido.

Primeira eliminação do BBB21

Na noite desta terça-feira (2), Kerline foi eliminada do BBB21 com 83,5% dos votos do público e perdeu a chance de ganhar R$ 1,5 milhão, prêmio máximo do reality show. A digital influencer disputou a primeira berlinda contra Sarah, que teve 8,62% dos votos e Rodolffo, que recebeu 7,88%.

Kerline foi emparedada pelo líder da semana, Nego Di, que alegou não ter tido afinidade com a modelo no início do reality show. Já Rodolffo foi indicação do sexteto de imunes (Fiuk, Viih Tube, Juliette, Arthur, Projota e Lumena).

Como votar nos paredões?

Para votar nos paredões do BBB21 é preciso acessar o site oficial do programa no Gshow e fazer um cadastro prévio com e-mail. Logo em seguida, basta selecionar a opção que deseja eliminar, clicar na validação de captcha e confirmar o voto. O programa permite votar quantas vezes quiser.

Como assistir ao reality?

O BBB21 é exibido em diferentes plataformas. Na Globo, por exemplo, o programa começa sempre depois da exibição de A Força do Querer. Já no Globoplay, o reality show é exibido 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

Além da TV aberta e Globoplay, o BBB21 é exibido na TV por assinatura 24 horas por dia. Os valores, no entanto, variam de acordo com a operadora desejada.