BBB21: família de Lucas anuncia processo contra Karol Conká

A família de Lucas Penteado, por meio das redes sociais do ator, informou nesta terça-feira (02) que analisou as imagens do BBB21 e decidiu abrir um procedimento para responsabilizar Karol Conká pelo tratamento dado a ele no reality show da Globo. Segundo a equipe do ator de Malhação: Viva a Diferença, as atitudes da rapper foram ‘ilícitas’.

Equipe de Lucas decide processar Karol Conká

Em comunicado publicado nas redes sociais de Lucas Penteado, a equipe e família do ator diz que analisou as imagens do BBB21 antes de tomar a decisão de processar Karol Conká.

“Após analisar os vídeos com as declarações da cantora Karol Conká, a assessoria do ator informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista”, diz o comunicado.

Delegado diz que vai orientar família de Lucas

Antes de a família de Lucas Penteado se pronunciar sobre processo contra Karol Conká, o delegado Bruno de Lima apontou que o BBB foi alvo de injúria durante a exibição do primeiro jogo da discórdia do BBB21, na noite desta segunda-feira (02). O profissional da Justiça disse que entraria em contato com a família do participante do reality show para orientá-los.

“O Lucas sofreu crime de injúria!! Amanhã entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido”, escreveu Bruno de Lima no Twitter, na ocasião.

Lucas Penteado no BBB21

A reviravolta na vida de Lucas Penteado no BBB21 começou durante a festa Herança Africana que aconteceu na última sexta-feira (29). O participante do reality show da Globo se desentendeu com Camilla de Lucas e a deixou assustada a ponto de chorar. Além disso, Lucas tentou se reaproximar de Kerline, com quem já havia tentado ter um envolvimento amoroso na casa mais vigiada do Brasil.

Durante conversa com Kerline, Lucas voltou a insistir: “Mas você ficaria comigo?”, questionou. No entanto, a digital influencer chorou e declarou que não tinha mais nada para conversar com o participante do BBB21.

Na ocasião do diálogo, Karol Conká pegou Kerline pelo braço e a retirou de perto do concorrente. Logo depois, a sister discutiu com Lucas no reality show. A partir daí, Lucas passou a ser ignorado por toda a casa e se tornou alvo de críticas.

Na tarde desta segunda-feira (01), Karol expulsou Penteado da cozinha e o impediu de almoçar com os outros integrantes do VIP. “Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não estou a fim”, disparou a rapper.

Na sequência, Lucas se retirou da cozinha, mas antes fez um pedido para Karol. “Tá bom, come aí e quando você terminar você me avisa”. A rapper por sua vez disparou duras críticas. “Isso, melhor. Você não sabe calar a boca então é melhor você sair mesmo. Eu não sou obrigada. Não desculpo, vai cagar, vai à merd*! Vai se fazer de louco lá fora, pede pra sair”, disse a intérprete de É o poder no BBB21.