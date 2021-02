BBB21: que horas começa o reality hoje (3/2)?

O BBB21 desta quarta-feira (3) será exibido na Globo a partir das 22h45, logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer. A atração comandada por Tiago Leifert mostrará a repercussão da primeira eliminação da temporada, além de destacar um resumo do dia e os primeiros minutos de mais uma festa.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada no site oficial da emissora, o BBB21 desta quarta-feira (3) terá início as 22h45. A edição vai repercutir a eliminação de Kerline, que disputou o primeiro paredão contra Rodolffo e Sarah.

O site oficial da programação da Globo detalha que o programa sofre alterações em relação ao horário de exibição ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h35.

O que tem hoje (3/2) no Big Brother

O público vai acompanhar a terceira festa da temporada, que marcará o encerramento de mais um ciclo semanal no BBB21. O tema do evento e outros detalhes ainda não foram divulgados pela produção do reality show. No entanto, por volta das 19h os confinados serão avisados para se produzirem para o evento.

Na TV aberta, o programa vai mostrar como foi a eliminação de Kerline do confinamento global. Além disso, a comemoração de Rodolffo e Sarah que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão será mostrada na atração.

A edição desta quarta-feira (3) também vai exibir a repercussão dos brothers e sisters após a eliminação de Kerline. Os resumo da madrugada, além de todo o dia serão mostrados ao público do BBB21.

Como assistir o BBB21?

O BBB21 pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O Big Brother Brasil 21 pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora também promove alguns flashes durante a madrugada em horários não definidos.