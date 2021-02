O BBB21 trouxe um assunto polêmico: a cultura do cancelamento. De uns anos para cá, o verbo “cancelar” passou a ser empregue para boicotar pessoas, seja anônimos ou famosos, e dentro do reality o termo anda em alta. Mas afinal, quem é o maior cancelador do programa? Vote na enquete do BBB 21.

Karol Conka tem sido alvo de críticas nas redes sociais após protagonizar um intenso conflito com Lucas Penteado. Nps últimos dias, a cantora conseguiu isolar o ator na casa como um “castigo” a uma briga de sábado. Entenda a briga de Lucas com toda casa aqui.

Lumena também não escapou das críticas público. Já nos primeiros dias do programa, a psicóloga cancelou Caio durante uma atividade do programa. Na ocasião, o fazendeiro estava maquiado e fez gestos que incomodaram a jovem.

Vote na enquete BBB 21:

Enquete BBB 21: quem são os canceladores? Karol Conka

Lumena

Fiuk

Yes

Lucas

Caio

Rodolffo

João Luiz

Camilla de Lucas

Nego Di

Projota

Arcrebiano

Arthur

Gilberto

Carla Diaz

Pocah

Viih Tube

Juliette

Sarah

Kerline Votar

O que é a cultura do cancelamento?

A cultura do cancelamento diz respeito a atitudes dentro de uma comunidade que pedem ou provocam a interrupção do apoio a atores, políticos, músicos, influenciadores digitais ou qualquer outra figura pública, geralmente em resposta a algum tipo de postura considerada condenável, ofensiva ou preconceituosa.

De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a definição do termo “cancelar” é “destruir a força, efetividade ou validade”. Quando uma pessoa diz que está cancelando uma celebridade, é isso que ela está tentando fazer.

Nas palavras do dicionário australiano Macquarie, que elegeu a cultura do cancelamento como “palavra do ano”, o termo captura um aspecto importante do estilo de vida de 2019: “uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa”.

