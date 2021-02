Enquete BBB 21: Sarah, Kerline ou Rodolffo, quem deve ficar?

O Big Brother Brasil 2021 já tem seus três primeiros emparedados. Sarah, Kerline e Rodolffo disputam a permanência no jogo. Agora é com o púbico: quem você quer que permaneça no game? Vote na enquete BBB 21.

Você pode votar na Enquete BBB 21 até o programa ao vivo de terça-feira (2), na Rede Globo.

A berlinda da semana foi formada no domingo, ao vivo, e mandou 3 participantes direto para o paredão. Agora, o trio briga para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, livre de impostos.

Kerline: a cearense de 28 anos é modelo, influenciadora e estudante de design. Ela faz parte do grupo pipoca do BBB 21. Além disso, ela já trabalhou com Rafa Kalimann e é adepta de esportes radicais.

Rodolffo: o cantor sertanejo integrante da dupla Israel e Rodolffo – e ex marido da influenciadora Rafa Kalimann. Ele foi indicado pelo grupo dos 6 imunes, formado por Fiuk, Lumena, Projota, Viih Tube, Juliette e Arthur. Dentro do confinamento, o artista virou o melhor amigo de um fã, o Caio.

Sarah: a consultora de marketing nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e tem 29 anos. Ela foi indicada por João Luiz, no Big Fone.

Quem sai no paredão?

A parcial do jornal DCI indica que a influencer Kerline será a primeira eliminada da edição com mais de 70% das intenções de votos. Sarah aparece como a segunda mais votada; 18%, e Rodolffo recebeu menos de 10% dos votos.

A eliminação ocorre nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. Em razão da pandemia, não haverá auditório e o eliminado terá um breve encontro com Tiago Leifert.

