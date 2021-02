Enquete BBB 21: Sarah, Kerline ou Rodolffo: quem deve ser eliminado?

O primeiro paredão está formado do Big Brother Brasil 21 está formado! Sarah, xx, xx e xx estão na primeira berlinda da edição e vão precisar da ajuda do público para continuar na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Então, escolha seu participante favorito e vote na enquete BBB 21:

Quem está no paredão BBB 2021?

Sarah, Rodolffo, Arcrebiano e Kerline formam o primeiro paredão da edição. Os participantes estão na disputa por R$ 1,5 milhão, livre de impostos. Então não esqueça de votar na vote na enquete BBB 21:

Kerline: a cearense de 28 anos é modelo, influenciadora e estudante de design. Ela faz parte do grupo pipoca do BBB 21. Além disso, ela já trabalhou com Rafa Kalimann e é adepta de esportes radicais.

Rodolffo: o cantor sertanejo integrante da dupla Israel e Rodolffo – e ex marido da influenciadora Rafa Kalimann. Ele foi indicado pelo grupo dos 6 imunes, formado por Fiuk, Lumena, Projota, Viih Tube, Juliette e Arthur.

Sarah: a consultora de marketing nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e tem 29 anos. Ela foi indicada por João Luiz, no Big Fone.

Como votar no paredão?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Terça-feira (02/2): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (04/2): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (05/2): prova do anjo e dia de festa;

Domingo (07/2): lá vem paredão de novo.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.