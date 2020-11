Anitta no OnlyFans: cantora anuncia que criar conteúdo em site adulto

A cantora Anitta, de 27 anos, surpreendeu seus fãs ao anunciar que vai criar uma conta no OnlyFans, um site pago de conteúdo adulto. “Não tinha provas da existência [do OnlyFans], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil, sim”, confirmado durante a transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta semana.

Anitta no Only Fans: o que é o site?

OnlyFans é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo com sede em Londres. Os criadores podem usá-lo para oferecer vídeos, fotos e até mesmo oportunidades de bater um papo cara a cara por um preço. É popular na indústria de entretenimento adulto.

O site existe desde 2016 e é amplamente usado por profissionais do sexo, embora celebridades como Cardi B e Bella Thorne também tenham começado a usá-lo recentemente para ganhar uma renda. Alguns criadores de TikTok também apontam seus seguidores para OnlyFans, onde eles prometem conteúdo exclusivo em troca de dinheiro.

Diversos artistas estrangeiros têm aderido à plataforma, como o brasileiro Silva. Alguns deles publicam conteúdos ousados, como vídeos e fotos bastante íntimas.

Aqui está uma pequena seleção de pessoas notáveis ​​em OnlyFans:

Além de Anitta, veja as celebridades que estão no OnlyFans

Bella Thorne

A atriz Bella Thorne também afirmou ter ganho mais de US $ 2 milhões com OnlyFans em uma semana.

Silva

O cantor Lúcio Silva de Souza, mais conhecido como Silva, de 32 anos de idade, surpreendeu seus seguidores do Twitter, no dia 12 de outubro, ao divulgar um link para sua página no OnlyFans, um site pago de conteúdo adulto.

Raissa Barbosa

A ex-Miss Bumbum, Raissa Barbosa, 29 anos, está na disputa pelo prêmio R$ 1,5 milhão no reality A Fazenda 2020, da Record TV. Apesar de estar dentro do confinamento, ela acaba de anunciar a sua entrada no site de conteúdo adulto OnlyFans.

Confira esse ensaio sem censura no Onlyfans: https://t.co/bNYqWLUD0n pic.twitter.com/cVzWDHr9SQ — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) September 16, 2020

Como aderir a OnlyFans

Vá para o site OnlyFans para criar uma conta. Você pode criar uma conta do zero, ou você pode entrar com sua conta do Twitter ou Google. Depois que sua conta for criada, você deve ser direcionado para a página de configurações da conta. Nas configurações da conta, você pode alterar seu nome de usuário, e-mail e outras preferências. A barra lateral à esquerda permite acessar suas configurações de Perfil, Segurança e Notificação.