Como está a saúde do Marquito: humorista do SBT está em coma induzido em São Paulo

O humorista Marquito, nome artístico de Marco Antonio Ricciardelli, segue internado após sofrer um acidente de moto na tarde desta quarta-feira (25), na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo SBT, emissora onde trabalha, o artista teve um mal súbito enquanto pilotava e acabou caindo.

De acordo com a assessoria, ele foi sedado para a realização de exames complementares. “Procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. Ele está recebendo toda a assistência médica necessária”, informou a emissora em nota.

O humorista sofreu ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Logo após o acidente, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde permanece sob cuidados médicos.

Quem é Marquito

Aos 65 anos, Marquito é sobrinho do apresentador Raul Gil e construiu carreira na televisão brasileira ao longo de décadas. Natural do estado de São Paulo, ele ficou nacionalmente conhecido por suas participações no Programa do Ratinho, atração exibida pelo SBT.

Na atração comandada por Ratinho (Carlos Massa), o humorista ganhou destaque em quadros populares, especialmente nos testes de DNA, em que protagonizava cenas de humor físico, além de realizar dublagens musicais que se tornaram marca registrada.

Marquito iniciou a carreira artística por volta dos 18 anos, se apresentando em boates, casas noturnas e circos na cidade de São Paulo. Pouco tempo depois, foi convidado a integrar o programa do tio, onde interpretava um robô no quadro “O Que É O Que É?”.

Também participou de produções como o programa de Barros de Alencar, na TV Record, e o “Clube do Bolinha”, na Rede Bandeirantes, onde fazia imitações de cantores.

Além da televisão, o artista realiza shows pelo país e também teve passagem pela política. Ele foi eleito vereador em 2012, exercendo mandato até 2016.

Até o momento, não há novas atualizações oficiais sobre o estado de saúde do humorista.