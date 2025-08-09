Como Hytalo Santos ficou famoso, o influencer denunciado por Felca

Natural de Cajazeiras, na Paraíba, Hytalo Santos, 28 anos, é um influenciador digital que foi exposto em um vídeo de Felipe Bressanim, conhecido como Felca, e que viralizou na web. No Instagram, rede que foi desativada, o paraibano somava 17 milhões de seguidores. No Tik Tok, o influencer acumula mais de 21 milhões de pessoas. Mas de onde veio a fama?

Hytalo ficou conhecido fazendo dancinhas nas redes sociais. O conteúdo do influencer, basicamente, se resume a isso. Ele se junta a uma geração de influencers que filmam o dia a dia com detalhes e ostentam uma vida de luxo. No seu casamento em 2023, por exemplo, o rapaz viralizou por dar de presente um Iphone da época para os convidados – entre eles Virgínia, que acabou não comparecendo ao evento apesar do “mimo”.

O detalhe é que Hytalo exibe uma rotina ao lado de menores de idade. O influencer já contou nas redes sociais que “adotou” alguns menores, que são jovens que ele diz ajudar financeiramente. Uma das mais conhecidas é Kamylinha, que também é menor de idade, atualmente com 17 anos, e aparece em vídeos dançando funk desde que tinha 12 anos.

MP investiga Hytalo Santos por exploração de menores

De acordo com notícia publicada pelo G1 em novembro de 2024, o Ministério Público da Paraíba abriu um inquérito para investigar Hytalo Santos, após denúncia de exploração de crianças e adolescentes por meio de conteúdos com teor sexualizado.

À época, o influencer negou a acusação e afirmou que os conteúdos tem consentimento das mães dos menores. “Na minha casa, frequentam muitas pessoas. Têm minhas crias que passam boa parte comigo, boa parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo”, disse.

Agora em agosto, em vídeo publicado no Youtube, intitulado “adultização, Felca fez um alerta para pais e responsáveis sobre a exploração de crianças na internet. Citando exemplos reais, o influencer mencionou o caso de Hytalo Santos e em poucas horas o conteúdo atingiu milhões de visualizações.

Assista: