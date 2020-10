De Anitta a Deborah Secco: famosas revelam segredos sexuais

Vira e mexe, alguns segredos sexuais das famosas são revelados e viram assunto na internet. Entre os últimos assuntos “calientes” estão bissexualidade, relação sexual a três e quarto erótico da Anitta. Deborah Secco causou polêmica ao revelar que “transava 10 vezes ao dia” no início do relacionamento com o marido, Hugo Moura. E Luana Piovani comentou a experiência com sexo virtual durante a quarentena: “achei péssimo”. Confira:

Anitta é o Christian Grey?

No mês passado, a humorista Gessica Kayane, a Gkay, ficou hospedada na casa da Anitta e revelou detalhes de um cômodo especial: um quarto erótico. “Será que a Anitta é Christian Grey (de Cinquenta tons de cinza)? Minha gente, Anitta é o Christian Grey!”, disse em referência ao personagem da série “Cinquenta Tons de Cinza“. O local conta com brinquedos sexuais e luzes neon.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa não foi a primeira vez que assuntos sexuais da famosa viraram assunto. Em 2018, a cantora deixou o apresentador argentino Andy Kusnetzoff sem graça ao participar do programa “Podemos Hablar”, porque falou abertamente sobre sexo a três. O assunto surgiu porque Kusnetzoff perguntou se ela já havia realizado fantasias sexuais. Mas ficou tímido ao ouvir a confissão. “Para que perguntou, se não quer ouvir?”, disse ela rindo.

“Já fiz mais de uma vez e sempre me senti bem. Se você confia na pessoa, que na época era meu namorado, não acontece nada ruim”, declarou. “Para que no final seja bom para todos, e se você tiver uma relação com uma das pessoas, vocês precisam ter regras. Você tem que conversar com seu companheiro, para saber o que ele gosta ou não, para ninguém se chatear.”

O assunto, aliás, voltou a ser comentado nesta semana. Segundo o jornal Extra, ela e Nego do Borel teriam feito sexo a três e quase namoraram antes do relacionamento do cantor com Duda Reis. A terceira pessoa seria uma mulher com quem ele se relacionava na época.

Rumores à parte, Anitta comentou sobre sua bissexualidade em entrevista ao jornal britânico The Guardian, em agosto. “Troco de namorado como troco de roupa. Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer: ‘Ei, eu faço isso e aquilo. Você quer saber mais? Eu também faço isso’. Não ligo. Minha família sabe da minha bissexualidade. Se eu tiver um namorado e ele quiser fazer sexo a três ou troca de casais, me sinto segura. Não me sinto mal se todo mundo estiver feliz”, declarou.

Vale mencionar que a vida íntima da cantora foi revelada mais uma vez quando falou sobre o seu aprendizado do idioma francês, durante entrevista a uma rádio do país europeu, realizada neste mês. “Durante a quarentena, eu fiz algumas aulas de francês. E eu peguei um cara francês, que foi o melhor sexo da minha vida, de todos os tempos, e ele me ensinou um pouco mais de francês. Eu podia me comunicar, mas eu não pratiquei mais, esse é o problema. Eu passei duas ou três semanas agora fazendo promocionais em inglês e espanhol, então eu esqueci, mas eu estava indo bem.”

Deborah Secco revelou que transava 10 vezes por dia

Sem papas na língua, Deborah Secco aparece na lista de segredos sexuais das famosas. Virou assunto na internet ao revelar a frequência com que tinha relações sexuais no início do relacionamento com Hugo Moura. “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava 10 vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar”, disse ao participar do quadro “Cada um no Seu Banheiro”, do canal de YouTube de Sabrina Sato, Deborah Secco.

Em agosto, comentou sobre o assunto no “OtaLab” no UOL. “Na verdade, eu nunca contei se foram dez. O que estava querendo dizer é que no início da relação a gente só fazia sexo, não tinha outro tipo de relacionamento. A gente só via e fazia sexo, a gente nem comia nem dormia. E aí quis dizer que, com o passar dos anos, a relação vai ganhando uma nova roupagem. A gente passa a fazer outras coisas além de sexo.”

Em 2017, a atriz também causou polêmica ao confessar que traiu todos os seus ex-parceiros. “Depende do contexto eu perdoo (uma traição). A gente não pode cobrar o que a gente não dá. Já traí todos com que me relacionei, menos o Hugo. Eu não cobrava dos outros porque eu não dava. Eu nunca fui a tadinha que perdoa traições. Pondero muito as coisas e não sou hipócrita”, disse em entrevista para Leo Dias.

Segredos sexuais das famosas – Luana Piovani

Em abril deste ano, Luana Piovani contou em live que fez sexo virtual pela primeira vez, por causa da quarentena, já que mantinha um namoro à distância com o jogador de basquete israelense Ofek Malka, do qual se separou em julho.

“Achei péssimo, uma bosta. Preciso do toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando… A gente trabalha com imagem. Sexo virtual é mal enquadrado, mal iluminado, fica feio. A pessoa acha que está mostrando alguma coisa e está mostrando outra. Mas acho que para ele foi bom, fico feliz. Talvez tenha que passar mais uma vezinha. Se ele quiser, vou fazer esse sacrifício. Ele é jovem”, disse. E ainda acrescentou que gosta de mandar cliques sensuais. “Mando altas fotinhos na banheira, com calcinha no pezinho.”

Outra declaração da atriz que chamou atenção foi: “Já dei muito por educação, (pensando) ‘coitado do cara, ele está aqui alucinado, vou dizer que foi um equívoco, bota a roupa?’ Vou dar logo, né?”. Na live com a psicanalista Regina Navarro, ainda mencionou o sentimento de culpa pela falta de interesse sexual ao longo do casamento de oito anos com ex-marido Pedro Scooby, “Já tive tantas vezes culpa de não ter vontade de transar com a pessoa. Fazendo terapia, você vai vendo que o comportamento é quase matemático: é a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, você perde o interesse.”