Famosas mostram tendência de amarração dos biquínis

Em vez de gastar todo ano com moda praia, que tal investir em truques fashion para tornar mais versátil o modelo que já está em seu guarda-roupa? A tendência do momento é amarração variada dos biquínis, que conquistou as famosas. As tiras do top e da calcinha podem ser presas umas nas outras ou cruzadas na barriga.

Como é a tendência de amarração dos biquínis?

Para seguir a proposta moderninha, basta ter um biquíni com tiras bem longas, que permitam usar a criatividade. Por conta do detalhe, os modelitos acabam ficando mais cavados, estilo asa-delta. Inspire-se nos visuais de Luísa Sonza, Rafa Kalimann, Isis Valverde e Iza:

Amarração na barriga saindo da calcinha

Luísa Sonza vestiu biquíni cortininha e as tiras longas da lateral da calcinha serviram para fazer amarração cruzada na barriga, conferindo estilo. A ideia ainda fez com que a parte de baixo ficasse mais cavada, outra tendência do momento.

Você sabia que asa-delta ajuda a alongar as pernas? Mas, como as laterais ficam altas, podem achatar o dorso. Repare bem no espelho se favorece seu tipo de corpo.

Amarração na barriga partindo do top

A ex-BBB Rafa Kalimann seguiu a ideia de cruzar as tiras na região da barriga, mas usou as da parte de trás do top. Elas formam um “X” deitado na frente do corpo e são amarradas nas costas para finalizar. Gostou?

Top unido à calcinha – tendência de amarração dos biquínis

O famoso biquíni cortininha ganhou novos ares com um truque fashion da Isis Valverde. “Foi uma amarração que fiz! E tô apaixonada nesse novo estilo. Amarra a parte de cima passando nos lacinhos laterais do biquíni”, ensinou a atriz.

Amarre as laterais da calcinha no top

Iza também entrou na trend de amarrar uma parte na outra do biquíni, criando modelo cavado que parece um maiô com barriga à mostra. Mas fez o contrário da Isis. As tiras da calcinha foram amarradas em dois pontos do top, na lateral e no centro.

Lembre-se que trançados podem deixar a pele repleta de marcas ao se expor ao sol. Reforce o protetor e varie os modelos.

Confira vídeo com sugestões de amarração

