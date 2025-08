Intérprete de Wandinha, Jenna Ortega é casada?

Jenna Ortega prefere não falar publicamente sobre sua vida pessoal, mas com a estreia de Wandinha 2 na Netflix, os fãs da série começaram a investigar detalhes sobre a atriz – e nós também. Aos 22 anos, a artista sempre está envolvida em rumores.

Jenna Ortega e seus relacionamentos

Atualmente, a estrela de Wandinha não está namorando, e ela nunca foi casada. Há rumores de que Jenna Ortega teve um relacionamento com o também astro do Disney Channel, Asher Angel. Embora não se saiba há quanto tempo os dois namoraram, os boatos sobre o romance começaram no outono de 2018, quando foram vistos juntos em vários tapetes vermelhos. Naquele ano, eles também se fantasiaram de casal para o Halloween, com Ortega se vestindo de Ariana Grande e Angel de Pete Davidson .

Apesar de ser um dos maiores nomes em ascensão em Hollywood atualmente, Ortega explicou por que pretende manter sua vida privada em uma entrevista recente à Vanity Fair .

“Não pretendo falar sobre minha vida amorosa publicamente, porque ela é minha”, disse ela à revista. “Quando você sabe demais sobre a vida pessoal de alguém, assiste a filmes e só consegue vê- los — não há nada pior.”

Família de Jenna Ortega

A atriz cresceu com cinco irmãos e seus pais, Edward e Natalie Ortega. O primeiro filho do casal, Isaac, nasceu em 1998, seguido por Mariah em 1999 e Mia em 2000. Jenna nasceu em 2002, e seus irmãos gêmeos mais novos, Aliyah e Markus, nasceram em 2004.

A família cresceu perto de Palm Springs, no deserto da Califórnia, e a mãe de Jenna costumava dirigir até Los Angeles para os testes da filha. O sacrifício valeu a pena, pois Jenna conseguiu papéis já aos 12 anos, aparecendo em Jane the Virgin e Stuck in the Middle.

Natalie é enfermeira de pronto-socorro e Edward é empresário. “Então, quatro ou cinco vezes por semana, minha mãe trabalhava como enfermeira de pronto-socorro em tempo integral , mas ela me levava. Era uma viagem de seis ou sete horas de ida e volta de Los Angeles para as audições… e ela tem outros cinco filhos”, disse Jenna no Jimmy Kimmel Live!. “Ela também era uma das melhores.”