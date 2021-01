O nome de Larissa Manoela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nessa semana. Assim, os internautas começaram a realizar discussões acaloradas sobre a atriz, tudo por conta de um boato de que a atriz estaria esperando um filho. Mas, de onde saiu esse boato? Ninguém sabe. Desse modo, as pessoas simplesmente começaram a falar sobre o assunto e criar diversas teorias sobre a vida da ex-atriz do SBT.

O que Larissa Manoela disse sobre os boatos?

Em sua conta no Twitter, Larissa Manoela veio esclarecer os rumores. Ela explicou que não estava grávida coisa nenhuma, e aproveitou a exposição para pedir ajuda para a cidade de Manaus. “Por quê ao invés de saírem espalhando fake news envolvendo meu nome, vocês não aproveitam pra exaltar ainda mais a VERACIDADE PREOCUPANTE QUE MANAUS ESTÁ PASSANDO. Eles precisam de ajuda! #Manaus”

Larissa Manoela acabou de completar 20 anos e namora o também ator Léo Cidade. Além disso, ela assinou um contrato com a plataforma de streaming Netflix, e se prepara para estrear um novo filme.

Larissa Manoela na Netflix

Larissa Manoela está prestes a estrelar mais um filme original na Netflix. Depois de protagonizar Modo Avião, filme que foi um sucesso no serviço de streaming, o próximo lançamento será Lulli. Modo Avião foi visto em 28 milhões de lares, se tornando o filme original de língua inglesa mais visto da Netflix. O filme segue a história de uma jovem viciada em redes sociais, que após se envolver em um acidente, vai passar uma temporada na casa no avô no interior.

Então, Lulli contará a história de uma ambiciosa estudante de medicina que deseja se tornar a melhor cirurgiã do mundo. Por isso, ela não irá deixar ninguém atrapalhar seus planos, nem mesmo seu namorado. Porém, ela toma um choque em uma máquina de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos das pessoas. Agora, a jovem terá que aprender a ouvir os outros e lidar com as maravilhas e perigos de saber o que as pessoas estão pensando.

Os roteiristas do filme são Renato Fagundes e Thalita Rebouças, o diretor é César Rodrigues, o mesmo de Modo Avião. No elenco, estão Vinicius Redd, Sergio Malheiros, Amanda de Godoi, Yara Charry, Nicolas Ahnert e Paula Possani.

Semana de descanso

Em seu Instagram, a atriz Larissa Manoela compartilhou momentos de tranquilidade e descanso, encantando os fãs. Nas imagens, Larissa aparece sem maquiagem, em trajes casuais e aproveitando as horas de sossego. Confira: