Marge Champion: atriz que foi modelo para a Branca de Neve morre aos 101 anos

Marge Champion ficou conhecida como a mulher que serviu de modelo para a criação da Branca de Neve da Disney, na década de 1930. A coreógrafa ainda participou de outros filmes, teve carreira estrelada na Broadway e ganhou um Emmy, maior prêmio da televisão nos Estados Unidos .

Morreu, aos 101 anos, em Los Angeles, nesta quarta-feira, dia 21, segundo o site The Hollywood Reporter. A informação foi confirmada pelo professor de dança e seu amigo particular, Pierre Dulaine.

Quem foi Marge Champion?

A Branca de Neve da vida real serviu de modelo referência para os movimentos do desenho animado ainda adolescente. Além de seu talento, Marge era filha de Ernest Belcher, professor de dança em Hollywood e amigo direto de Walt Disney.

Marge Champion tinha apenas 14 anos quando passou meses nos estúdios da Disney para que a equipe de “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937) – composta apenas por homens – pudesse analisar cada movimento e, assim, desenvolver a graciosa personagem.

Depois de “Branca de Neve”, Marge Champion ainda seguiu como modelo para a Disney em outras obras de sucesso mundial: “Pinóquio” (1940), “Fantasia” (1940) e “Dumbo” (1941).

Ao longo de sua carreira, Marge Champion participou de diversos musicais da Broadway, shows de televisão e filmes para o cinema. Boa parte de suas atuações foi feita ao lado do ator Gower Champion, seu primeiro marido e de quem herdou o sobrenome que a acompanhou até o fim da vida.

Outro ponto alto de sua carreira se deu em 1975, quando ela venceu e levou para casa uma estatueta do Emmy – a maior conquista da área audiovisual na televisão – por sua coreografia para o filme “Queen of the Stardust Ballroom”.

A causa da morte de Marge Champion não foi divulgada.