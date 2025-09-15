O que Guilherme Boury é de Fábio Júnior?

Celebridades

Escrito por Anny Malagolini
Confirmado em A Fazenda 17, o Guilherme Boury fez sucesso em Chiquititas, novela de 2013 do SBT, e também em Fina Estampa da Globo. Mas o que também chama atenção no artista é a semelhança com ninguém menos que Fábio Júnior, o pai de Fiuk. Afinal, eles são parentes?

Guilherme Boury é sobrinho de Fábio Júnior

Fabio Júnior é irmão do pai de Guilherme Boury, o diretor Heraldo Corrêa. Sendo sobrinho do cantor de “Alma Gêmea”, o ator e atual peão da Fazenda é primo de primeiro grau de Fiuk e de Cleo Pires. Já deu para notar que o rapaz tem uma família de artistas: é filho da autora Margareth Boury e também sobrinho do diretor Alexandre Boury e neto do diretor Reynaldo Boury.

Entre 2005 e 2006, atuou em Prova de Amor como Bruno Galvão (Nobru). No ano seguinte, entre 2006 e 2007, integrou o elenco de Alta Estação, interpretando Caio Campos. De 2007 a 2008 esteve em Amor & Intrigas, no papel de Marcos Fraga. Já entre 2009 e 2010 participou de Poder Paralelo como Pedro Orlim Vilar.

Ator com o pai, irmão de Fábio Júnior – Foto: reprodução

Em 2011 fez uma participação especial em Divã, vivendo Ed no episódio exibido em 5 de abril, e no mesmo ano interpretou Daniel em Fina Estampa, papel que se estendeu até 2012. Entre 2013 e 2015 deu vida a José Ricardo Almeida Campos Júnior, o Júnior, na novela Chiquititas. Em seguida, esteve em A Terra Prometida (2016–2017) como Iru Sevilha Mayan.

De 2018 a 2020 integrou o elenco de As Aventuras de Poliana, no papel de Sérgio Antunes, personagem que voltou a interpretar em Poliana Moça, entre 2022 e 2023. Em 2021 participou de Gênesis, interpretando Gael na fase Jornada de Abraão. Em 2024, atuou em A Rainha da Pérsia como Hataque. O artista tem se dedicado a criar conteúdos para as redes sociais, especialmente no Tik Tok, e vive com a receita da publicidade dos canais.

Guilherme Boury entra no reality casado com a designer Brena Lopes desde 2022. O casal celebrou a união em uma cerimônia intimista na cidade de São Paulo, mas já estão juntos desde o fim de 2014.

