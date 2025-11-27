Celebridades

Por que Ivete Sangalo se separou de Daniel Cardy?

Casal estava junto há 17 anos

Escrito por Anny Malagolini
Por que Ivete Sangalo se separou de Daniel Cardy Foto: Instagram

Ivete Sangalo, 53 anos, movimentou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro, ao confirmar o fim de seu casamento com Daniel Cady, 40 anos. A pergunta que tomou conta da internet “é verdade que Ivete Sangalo se separou?”, ganhou resposta oficial após a cantora e o nutricionista publicarem um comunicado conjunto anunciando a separação.

É verdade que Ivete Sangalo se separou?

Após 12 anos de casamento e quase duas décadas de convivência, Ivete e Cady anunciaram o fim do casamento. No texto divulgado nas redes sociais, os dois afirmam que a separação foi “amadurecida, conversada e tomada com respeito”. Não há detalhes sobre motivos, crise ou qualquer outro ponto que alimentasse especulações.

Juntos, eles têm três filhos. Marcelo, o primogênito, nasceu em 2009 e cresceu diante do público, acompanhando a mãe em turnês, bastidores e inclusive desenvolvendo interesse pela música.

As gêmeas Marina e Helena, nascidas em 2018, foram um dos momentos mais celebrados da vida de Ivete. A chegada das meninas foi tratada pela cantora como um divisor de águas, marcando uma fase mais tranquila e voltada para a família.

Quem é essa aí, papai

Quem lembra de um dos principais memes do início de 2016? “Quem é essa aí, papai?”, uma frase dita por Ivete Sangalo para o então marido, o nutricionista Daniel Cady, no réveillon. A cena virou um meme após a cena de ciúmes da cantora.

Durante a apresentação, Ivete interrompeu e disparou: “Quem é essa aí, pai? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, hein? Vou passar a mão nela. O ataque de ciúmes acontece quando a artista notou a aproximação de uma mulher no marido.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem é Fatima Bosch e de onde é a Miss Universo de 2025

Cantor Jards Macalé morre aos 82 anos

Onde fica a fazenda do cantor Daniel que faz sucesso na TV

Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas

Ator de 50 anos de Stranger Things é denunciado por assediar Millie Bobby Brown

O que tem o filho Patrícia Poeta? Apresentadora chora no Encontro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes