Por que Ivete Sangalo se separou de Daniel Cardy?

Ivete Sangalo, 53 anos, movimentou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro, ao confirmar o fim de seu casamento com Daniel Cady, 40 anos. A pergunta que tomou conta da internet “é verdade que Ivete Sangalo se separou?”, ganhou resposta oficial após a cantora e o nutricionista publicarem um comunicado conjunto anunciando a separação.

É verdade que Ivete Sangalo se separou?

Após 12 anos de casamento e quase duas décadas de convivência, Ivete e Cady anunciaram o fim do casamento. No texto divulgado nas redes sociais, os dois afirmam que a separação foi “amadurecida, conversada e tomada com respeito”. Não há detalhes sobre motivos, crise ou qualquer outro ponto que alimentasse especulações.

Juntos, eles têm três filhos. Marcelo, o primogênito, nasceu em 2009 e cresceu diante do público, acompanhando a mãe em turnês, bastidores e inclusive desenvolvendo interesse pela música.

As gêmeas Marina e Helena, nascidas em 2018, foram um dos momentos mais celebrados da vida de Ivete. A chegada das meninas foi tratada pela cantora como um divisor de águas, marcando uma fase mais tranquila e voltada para a família.

Quem é essa aí, papai

Quem lembra de um dos principais memes do início de 2016? “Quem é essa aí, papai?”, uma frase dita por Ivete Sangalo para o então marido, o nutricionista Daniel Cady, no réveillon. A cena virou um meme após a cena de ciúmes da cantora.

Durante a apresentação, Ivete interrompeu e disparou: “Quem é essa aí, pai? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, hein? Vou passar a mão nela. O ataque de ciúmes acontece quando a artista notou a aproximação de uma mulher no marido.